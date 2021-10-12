Поставки российского энергетического угля в Великобританию выросли в первом полугодии почти в три раза и приблизились к докризисному уровню 2019 года. Россия остается крупнейшим поставщиком Белого Альбиона и на фоне энергокризиса компенсирует внутреннее снижение добычи в стране. Из-за короткого транспортного плеча российский уголь пока вне конкуренции.

Министерство экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании опубликовало угольную статистику за первое полугодие. В январе—июне экспорт российского энергетического угля в Великобританию вырос в 2,7 раза — до 792 тыс. тонн. Это уже близко к показателям докризисного 2019 года, когда в первом полугодии страна импортировала 913 тыс. тонн топлива из России.

Доля российских производителей в общем импорте в Великобританию составила 54,5%. Ближе всех из остальных поставщиков оказалась Венесуэла, которая поставила в первом полугодии 212 тыс. тонн. Следом идут Евросоюз (153 тыс. тонн), Колумбия (99 тыс. тонн) и США (92 тыс. тонн).

Также Россия сохранила за собой лидерство и по поставкам металлургического угля. Ее доля в общем импорте в Великобританию составила 42,9% (464 тыс. тонн).

Рост российских поставок происходит на фоне снижения добычи угля всем марок в самой Великобритании. В первом полугодии этого года она упала из-за закрытия шахт на 38% по сравнению с январем—июнем 2020 года — до 617 тыс. тонн.

При этом потребление угля в этом году в Великобритании выросло.

«Электрическая генерация увеличила потребление во втором квартале до 330 тыс. тонн, — сообщает Минэнерго Великобритании. — Более низкая генерация из возобновляемых источников и более холодная погода в апреле и мае сказались на росте потребления угля».

Основные конкуренты российских производителей находятся в Южной и Северной Америке и в Австралии. Поэтому поставщики из России берут более коротким транспортным плечом, что сказывается на затратах по доставке.

Как сообщало EADaily , рекордные цены на газ привели к историческому взлету и стоимости угля — до $ 300 за тонну. Топливо используют как альтернативу газу в генерации. Однако угля в Европе также не хватает. Bloomberg сообщал, что европейские компании обратились в Россию за увеличением поставок. Руководитель рейтинговой службы «Национального рейтингового агентства» Сергей Гришунин замечал, что сейчас поставки ограничены недостатком вагонного парка, который в основном законтрактован под поставки угля на восток. «Тем не менее до конца года вполне реально нарастить отгрузки на 20−25% относительно уровней прошлого года, что даст прирост отгрузки в ЕС на 5−6 млн тонн выше прошлогоднего уровня», — говорил эксперт.