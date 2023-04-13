НБУ ослабил гривну к основным иностранным валютам.

Иллюстративное фото / EPA/UPG

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 14 апреля 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 14.04.2023: Евро подорожал на 32 коп

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 40,26 грн. (40,26 за евро, +32 коп.)

100 российских рублей – 44,7 грн. (4,47 за 10 рублей, +3 коп.)

100 польских злотых – 868 грн. (8,68 за злотый, +12 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители разоблачили мошенников, которые под видом обмена валюты завладевали средствами граждан.

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