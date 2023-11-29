Tinkoff eCommerce провел исследование и выяснил, почему пользователи в 70% случаев «бросают» корзины без оплаты в интернет-магазинах. Мы в Kinescope знаем, как повлиять на ситуацию и поднять продажи на 10–15% с помощью видео в карточках товаров и товарных фидах.

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Для начала разберемся, что же выяснили специалисты Tinkoff. Согласно исследованию, в топ-3 причин для остановки оформления заказа входят:

71% опрошенных раздражает, когда этапы оформления заказа разнесены на разные страницы;

65% смущает большое количество полей для обязательной информации;

58% не любят оставлять слишком много персональных данных.

Также остановить от покупки могут моменты, которые связаны с доставкой: высокая цена, большой период или же неудобные временные интервалы.

Аналитика интересная и точно поможет игрокам рынка. Но мы предлагаем взглянуть на ситуацию с другой стороны. Прежде чем добавить товар в корзину, пользователь любого маркетплейса выбирает тот самый продукт среди прочих, и здесь важно, чтобы он выделялся на фоне остальных. В этом случае на помощь может прийти превью товара в видеоформате. Если в описании есть видеообзор или среди отзывов ролик с пользовательским опытом, то все это в большей степени заинтересует потенциального покупателя.

Или представьте ситуацию, если бы мы могли, например, “догнать” пользователя обзором или другим менее формальным видео про товар со встроенной кнопкой «вернуться к покупке». Также можно предположить вариант, что человек увидит похожие товары в плеере после просмотра ролика. В таком случае он бы вернулся в корзину или выбрал альтернативу? Вариантов использования видео множество. Некоторые – пока что только фантазия, а другие – рабочие механизмы на рынке.

Видео в e-commerce

Мы в Kinescope выяснили, что товарные видео дают на 10, а то и на 15% больше заказов, чем объявления без видео. Также формат работает на всех этапах воронки, а не только на уровне корзины:

товарные видео повышают конверсию в покупку, а превью товарных видео в фиде зачастую повышает click rate, выделяя их среди других;

товарные видео, особенно обзоры (unpack) и видео-отзывы покупателей, снижают процент возвратов за счет лучшего ознакомления с продуктом;

товарные видео создают большую мотивацию для спонтанной покупки, в противовес откладывания в корзину на будущее;

товарные видео создают виральный эффект, так как ими чаще деляться, чем статичной карточкой товара.

Остались вопросы? Можем обсудить их в комментариях или 30 ноября на Tinkoff eCommerce. Команда Kinescope будет там и готова рассказать про все аспекты работы с видеоформатами в e-commerce и не только.

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