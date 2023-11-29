Валюта продолжает дорожать.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 ноября. Стоимость доллара – 36,36 грн – это на 15 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 16 коп. Злотый прибавил еще 5 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,36 грн (+15 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,81 грн (+16 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,15 грн (+5 коп.).
Курс доллара в банках
- «ПриватБанк» – 36,85 – 37,35 грн
- «Ощадбанк» – 37,10 – 37,70 грн
- «ПУМБ» – 37,30 – 37,90 грн
- «Укрсиббанк» – 37,00 – 37,48 грн
- «Укрэксимбанк» – 37,10 – 37,70 грн
Курс евро в банках
- «ПриватБанк» – 39,90 – 40,90 грн
- «Сбербанк» — 40,40 — 41,10 грн
- «ПУМБ» – 40,50 – 41,10 грн
- «Укрсиббанк» – 40,55 – 41,25 грн
- «Укрэксимбанк» – 40,55 – 41,25 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 8,30 – 9,30 грн
- «Сбербанк» — 9,05 — 9,55 грн
- «ПУМБ» – 9,00 – 9,55 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках покупается 40,45 грн. Продают по 41,55 грн.
Как сообщалось, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.
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