Валюта продолжает дорожать.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 ноября. Стоимость доллара – 36,36 грн – это на 15 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 16 коп. Злотый прибавил еще 5 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,36 грн (+15 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,81 грн (+16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,15 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 36,85 – 37,35 грн

«Ощадбанк» – 37,10 – 37,70 грн

«ПУМБ» – 37,30 – 37,90 грн

«Укрсиббанк» – 37,00 – 37,48 грн

«Укрэксимбанк» – 37,10 – 37,70 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 39,90 – 40,90 грн

«Сбербанк» — 40,40 — 41,10 грн

«ПУМБ» – 40,50 – 41,10 грн

«Укрсиббанк» – 40,55 – 41,25 грн

«Укрэксимбанк» – 40,55 – 41,25 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 8,30 – 9,30 грн

«Сбербанк» — 9,05 — 9,55 грн

«ПУМБ» – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках покупается 40,45 грн. Продают по 41,55 грн.

Как сообщалось, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.

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