В ближайшее время гривна останется волатильной на уровнях 26,05−26,15 гривен за доллар. Следим за нерезидентами и энерготрейдерами. Дальнейшее укрепление гривны, вероятно, будет сдерживаться НБУ. Об этом заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Курс 12 ноября

Курс гривны в пятницу утром, 12 ноября, торгуется на уровне 26,1 гривен за доллар. Настроения на рынке смешанные, спред расширился, что отражает неопределенность в отношении дальнейшего движения.

Рынок ждет разворота курса, однако пока еще нет критической массы покупателей, способной развернуть котировки. Локдаун по-прежнему сдерживает деловую активность и активность валютного рынка в том числе.

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Негативный фактор

Негативным фактором для стабильности гривны остается критическая ситуация в энергетической сфере, что грозит ограничениями для промышленности, в то время как власти обещают защиту для населения от отключений.

В связи с этим Украина запросила помощь из энергосистемы Словакии. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и координируют эти усилия с союзными странами.

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