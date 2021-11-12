12 Ноября, 2021,

16:01

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Макс Филиппов, управляющий партнер GR Capital, в колонке для AIN.UA рассказывает о развитии и достижениях венчурного рынка в Европе за последний год.

Приближается время, в котором венчурные инвестиции трансформируются из статуса «новых и непонятных» в «традиционные». По крайней мере, в Европе. Так как рынок венчурных инвестиций в Европе бьет рекорды, а в числе его участников все чаще находятся пенсионные и суверенные фонды, инвестбанки и хедж-фонды.

Макс Филиппов, фото предоставлено автором

По прогнозам исследований из Pitchbook, к концу года на рынке венчурных инвестиций будет оформлено 8000 сделок. В условиях макроэкономической нестабильности и пандемии коронавируса, этот класс активов демонстрирует рост. Во многом за счет изменений в поведении потребителей. Офлайн-потребление мигрирует в онлайн. Электронная коммерция, службы доставки, сервисы для удаленной работы захватывают рынки.

С начала 2021 года в Европе заключили сделок на сумму 73,7 млрд евро. Показатель возник не на пустом месте.

Венчурный и инновационный бизнес показали, что они умеют развиваться устойчиво в условиях внешних изменений. Если сложно ходить в магазин, то нужно перенести его в интернет и организовать доставку товаров домой. Причем, доминирующий тип сделок — это поздние инвестиции в уже понятный, масштабируемый и развивающийся бизнес. Речь идет о сумме в 54,3 миллиарда евро, что составляет 73,6% от общей стоимости венчурных инвестиций.

Одна из главных причин роста в том, что многие компании, участвовавшие в сделках — технологические, то есть, такие, которые в меньшей степени зависят от необходимости выходить за их услугами за пределы жилья.

Конечно же, это сервисы доставки товаров и продуктов, финтех-компании, онлайн-агентства. В связи с чем, ключевой запрос венчурных капиталистов к инновационным компаниям — это умение быстро масштабировать и поддерживать темп роста во время пандемии.

Например, в одном из крупнейших раундов третьего квартала 2021 г. британская финтех-компания Revolut получила инвестиции в размере 672,9 млн евро от японского конгломерата SoftBank и американского хедж-фонда Tiger Global. Оценка компании выросла в шесть раз за полтора года — до 27,8 млрд евро. Стартап вложит средства в маркетинг, разработку продуктов и международную экспансию. Кстати, сооснователь компании — украинец Влад Яценко. Как и многие украинские стартаперы, он пригодился не там, где родился.

Или, допустим, шведская компания Klarna закрыла раунд на 1,1 млрд евро от того же конгломерата SoftBank. Этот финтех-продукт предоставляет возможность купить товар в рассрочку на выгодных условиях.

Глобальные потоки венчурных инвестиций не иссякли во время пандемии COVID-19 потому, что заинтересованные стороны (инвесторы и предприниматели) договорились об ограничениях на поездки, заменив их удаленной работой. Они более гибко восприняли необходимость коммуницировать в «зуме» или «гугл мит», чем представители традиционных отраслей, хотя всем пришлось перестроиться.

Стоимость сделок в Европе с участием инвесторов из США достигла нового годового рекорда в 50,8 млрд евро в третьем квартале 2021 года, что составило 21,2% всех сделок в Европе.

Лет 5-10 назад считалось, что стартапу для взлета нужно обязательно уезжать в США и работать там. А теперь европейские инновационные компании могут спокойно трудиться и изобретать у себя в Великобритании, Германии, Франции, Швеции, но получать финансирование в том числе из Штатов.

Например, нидерландский онлайн супермаркет Picnic получил 600 млн евро от Фонда Билла и Мелинды Гейтс. На эти средства они направят в автоматизированные центры выполнения заказов и для закупки электромобилей.

Традиционный инвесторы, такие как инвестбанки, частные акционерные общества, хедж-фонды, пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния, увеличили капитальные затраты в европейских венчурный капитал за последнее десятилетие. Они установили рекорд, завершив третий квартал 2021 года на уровне 57,3 миллиарда евро инвестиций с их участием.

В августе лондонская платформа для виртуальных мероприятий Hopin завершила раунд на 380,5 млн евро. Как раз традиционные инвесторы устроили сражение за право вложить средства в одну из самых быстрорастущих компаний Европы. Их мотив понятен. Диверсификация рисков в новые времена, когда ты не знаешь, что будет завтра — это необходимость.

Небольшая часть денег в европейские инновационные компании (и не только в этом году) проинвестирована из Украины, в том числе нашим GR Capital. Речь идет о вложениях в Glovo, Deliveroo, Billie, McMakler и другие компании.

Но сумма, кратная этой, неизбежно вернется в Украину в виде инвестиций в R&D-центры и маркетинг на наших рынках, потому что Украина благодаря участникам рынка постепенно интегрируется в эти процессы. То есть, превращается в полноценного игрока европейского венчурного рынка.

Автор: Макс Филиппов, управляющий партнер GR Capital

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