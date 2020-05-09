Зеленский на Закарпатье ознакомился с программой «Большого строительства». Новости политики

В Закарпатской области в рамках «Большого строительства» хотят открыть два новых пункта пропуска на румынской и венгерской границе, отремонтировать дороги, построить школы, детсады и спортивные комплексы

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Закарпатской ОГА, передает «ДС».

Как сообщается, в области в рамках проекта построят 5 детсадов (села Яблоновка, Тарасовка, Дротинцы, Нижняя Апша, Горинчево) и 5 ​​школ (села Терново, Батево, Русское поле и города Хуст, Тячев). А также 7 спорткомплексов: г.Мукачево, Ужгород, пгт Воловец, с.Невицкое, с.Раково, пгт Межгорье, Деловое.

Также в рамках программы «Большое строительство» планируют отремонтировать 370 км дорог и начать работу по запуску двух новых КПП на границе с Румынией и Венгрией. Это нужно для того, чтобы разгрузить трафик в других пунктах пропуска в области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал проект «Большое строительство», который начался 1 марта. Ожидается, что будет отремонтировано 4 тысячи км дорог государственного значения, на что предусмотрено более 85 млрд гривен. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и приобрести 100 школьных автобусов.

Как сообщала «ДС», президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ​​Закарпатскую область с рабочим визитом.

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