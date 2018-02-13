В Восточной Европе доминирует страх перед будущим: интервью Йозефа Скала: EADaily

В конце июня 2017 года на EADaily вышел авторский материал, посвященный расколу внутри руководства КПРФ, чреватому в будущем развалом старейшей коммунистической партии России, преемницы КПСС. Раздробленность российского левого лагеря наглядно показывает ситуация накануне предстоящих выборов президента России. От коммунистического крыла выдвинулись сразу три кандидата — Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Ирина Лисицына («Рот фронт»). Часть левых пошла за условно правым кандидатом от народно-патриотических сил Сергеем Бабуриным. Вероятность каких- то альянсов между этими кандидатами на текущий момент близка к нулю. На муниципальных выборах сентября прошлого года КПРФ и «Коммунисты России» выступили по отношению друг к другу как непримиримые враги. Яблоком раздора в левом электорате выступил крупный бизнесмен Павел Грудинин. Значительная часть российских коммунистов и сочувствующих величают Грудинина «клубничным олигархом» и «фейковым коммунистом». Среди экспертов ходят мнения насчет того, что столетие Великой Октябрьской революции Россия отметила тепловой смертью коммунистического движения. Из православно-патриотического сообщества России раздаются призывы о декоммунизации российской топонимики по примеру соседней Украины.

К разброду и шатаниям в левом политическом спектре России присматриваются их коллеги из стран бывшего Варшавского договора. Намерены ли коммунисты и социалисты бывшего социалистического блока, смотря на Россию, слагать свои партбилеты? На эту тему с EADaily беседовал лидер коммунистов Чешской Республики Йозеф Скала, заместитель председателя Компартии Чехии и Моравии (КПЧМ).

Каким вы видите развитие левой социалистической и коммунистической мысли? Демонстрирует ли она творческий потенциал, является ли «новой» или находится на прежних неизменных позициях?

— Она до сих пор является жертвой так называемого «нового» мышления, которое придумали Горбачев и его сотоварищи. Это, конечно, серьезное искажение левой мысли. Но многие современные теоретики до сих пор находятся под давлением стереотипов, которые насаждались этим «новым» мышлением. А оно ведь никогда и не было новым! Напротив, оно было программой возврата в далекое прошлое. Однако, рождаются новые философские таланты, которые хорошо представляют, что происходило до «катастройки» (термин известного русского социолога Александра Зиновьева — EADaily), и выступают со свежими идеями. И у нас в Чешской Республике есть группа молодых теоретиков, которая способна довольно глубоко анализировать тенденции развития современного капитализма, оценивать тупики, ловушки, в которые он попадает и для выхода из которых правящие западные элиты не способны ничего сделать. Например: долговая ловушка! Ловушка хаотической миграции из третьего мира в Европу! Или явление, когда-то, что раньше было прибылью на капитал, двигателем прогресса, теперь стало рентой, паразитической рентой! Недавно у нас вышла книга молодой экономистки Илоны Швегликовой, которая называется «Капитализм, социализм и будущее». В ней весьма глубоко описываются процессы, происходящие в недрах капитализма. При этом автор задумывается, что из этого вытекает для практики левых сил, как они могут внедрять свои программы с учетом сложившихся военных и экономических условий. Это весьма интересная тема, которая требует специального разговора. Главное, что есть новые лидеры, что теория тоже развивается.

Насколько левая мысль является общедемократической, в чем это проявляется?

— Современные правящие элиты ведут себя в отношении демократии, так сказать, все хуже и хуже. Это закономерно, глобальный капитал не нуждается в настоящей демократии. Он даже целый ряд полномочий, которые еще оставались в руках государств, берет на себя. Поэтому вопросы демократии, демократические ценности и требования остаются без своего спикера. Либеральные партии уходят от решения этой проблемы, они фактически становятся слугами мирового капитала. Сдались даже социалисты.

— Получается, что единственными настоящими демократами остаются левые?

— Действительно, интересы народа, демократические интересы сегодня защищают только настоящие левые, можно сказать даже радикальные левые. При этом нарастает количество популистских партий, которые перехватывают у левых их привычные традиционные политические площадки. Они же занимают и места, с которых уходят либералы.

Обычно левая мысль ассоциируется с защитой социально-экономических прав трудящихся и угнетенных народов. А что современные левые в Европе могут предложить для защиты традиционной культуры и морали?

— Традиционная культура и мораль находятся под давлением некоторых агрессивных сил и тенденций. С одной стороны, это американизация, которая выдавливает европейскую культуру и искусство. С другой стороны, наваливается хаотическая волна исламской миграции, которая насаждает в целом ряде европейских стран свои культурные образцы и стереотипы. Известно, что во Франции, в Германии появляются перечни так называемых «no go»-зон, в которых не рискуют появляться даже те, кто в них родился. Там создаются центры агрессивного фундаментализма, которые очень враждебны к культурным ценностям Европы. Это крайне опасное явление. И левые силы, откровенно говоря, не находят адекватных ответов на эти вопросы. Многие из левых решили, что надо быть интернационалистом в эдаком странном искаженном виде. Ангела Меркель вообще договорилась до «Добро пожаловать»… Но помочь целому третьему миру, который является жертвой империализма, и защищать элементарные интересы непривилегированных, угнетенных слоев в Европе таким образом нельзя. Нельзя в этом отношении и двигаться хаотически — нужно найти сбалансированный подход, а эта задача в Европе еще далеко не решена. Возьмем интересный пример Германии. То, что движение «Альтернатива для Германии» получило на выборах поразительные для многих результаты, связано с тем, что известные левые партии вовремя не нашли адекватных решений и подходов к избирателям.

Вы хотите сказать, что «Альтернатива для Германии» отобрала голоса и поклонников у традиционных левых партий?

— Да, наши друзья, которые в Германии всегда имели достаточно сильные позиции, на этом этапе проиграли.

Как вы оцениваете участие КПЧМ в прошедших выборах в парламент Чешской республики? Сильные и слабые стороны этого участия?

— Для нас последние выборы в парламент успехом назвать никак нельзя. Мы получили самые плохие результаты начиная с 1921 года! Результата ниже 10% у нашей компартии еще никогда не было. До этого самый слабый результат, кажется, 10,6% был в 1929 году. Конечно, это означает, что вся наша политическая работа получила очень низкую оценку. Результат этот для нас усугубляется тем, что примерно 60% голосов на выборах составили так называемые «голоса протеста». Те партии, которые стабильно были у власти, начиная с 1990 года, потеряли можно сказать все. Некоторые из них с трудом поднялись над планкой в 5%, которая позволяет пройти в парламент. Бывшие лидеры — Гражданская Демократическая партия и Социал-Демократическая партии набрали еще меньше нас, коммунистов. Причем социальные демократы скатились к 7,3% с позиции правящей партии! В чем причины? Люди, с которыми капитализм ведет себя просто неприличным образом, потеряли надежду и на защиту от него, и рассчитывают на улучшение своих позиций от левых сил. Это для нас очень серьезное предупреждение. И коммунисты, в первую очередь, должны задуматься, как дальше вести свою политику, какие изменения нужно внести в содержание и методы своей работы. Волна переворотов в социалистическом мире в конце 80-х и начале 90-х годов привела к вере в сладкие иллюзии. Это было время иллюзионистов, которые обещали, что мы через пару лет будем жить как в Швейцарии и т. д. Это время безвозвратно прошло. Сегодня в массах Восточной Европы доминирует разочарование, страх перед будущим. Для партий по-прежнему важны избиратели. Но уже прошло время 90-х годов, когда мы боролись за выживание, находились под постоянной угрозой запретов. Увы, некоторые левые партии как бы заморожены в тех временах, в 1990-х годах. А нам нужно быстрее вносить изменения в свою политику так, чтобы мы опять стали выразителями критических настроений масс. Чтобы люди опять стали связывать надежды на изменения к лучшему с нами, а не с популистами.

То есть популисты сейчас стали главными конкурентами компартий? И коммунисты должны либо становиться популистами, либо находить совсем новые подходы к реформации общества, к нуждам избирателей?

— Вы правы. Но я бы добавил еще одно замечание. Лидеры левых, в том числе коммунистов, занимаются сейчас своеобразным алибизмом. Они говорят: «Но мы же не можем быть как эти популисты!». Таким образом, они как бы умывают руки, мол мы не будем касаться этих скользких тем. А нам нужен как раз противоположный, активный подход, мы должны перехватить инициативу и вести самую радикальную политику, предлагать более интересные, привлекательные ответы на самые острые вопросы современности. При это не стать жертвой популистской демагогии.

Насколько опасна будущему Европы милитаризация континента: размещение в ряде европейских стран американского ядерного оружия, размещение новых воинских формирований США, создание дополнительных подразделений НАТО близ границ России?

— Это очень опасная тенденция. И конечно, мы должны активно бороться в Чешской республике против сил, которые поддерживают такую государственную политику. Разъяснять, что никаких дивидендов, например, от размещения чешских вооруженных сил на границах России в Прибалтике у нас нет! Для нас это представляет собой только затраты и огромный риск. Понятно, что если дойдет до какого-нибудь конфликта, то Прага будет к нему ближе, чем Берлин, Париж, Лондон. Кроме того, все это связано с экономическими санкциями Европейского Союза и контрсанкциями России. Которые экономике Чехии и улучшению нашей социально-экономической ситуации никак не способствуют. Совершенно ненормальна кампания в духе апогея холодной войны, которая сейчас ведется против всего русского, в которой доходит до того, что каждый, кто например, критикует политику Европейского Союза, объявляется «агентом Кремля», ФСБ и так далее. Все это конечно чепуха, и никто не имеет доказательств подобной деятельности. Но в атмосфере новой холодной войны жертвами становятся левые силы, которые подобную политику не поддерживают. Они подвергаются остракизму, скандализации, их делают врагами и под этим поводом пытаются отстранить от участия в политической жизни стран, от управления государством. В Чехии, например, обнародованы списки 40 сайтов, которые обвиняются в том, что они являются «рукой Кремля».

Газета чешских коммунистов «Haló noviny» («Алло, новости!») тоже в списке?

— Нет. Но в отношении ее это как бы само собой разумеется. Это смешно. Мы, коммунисты, считаем современную Россию очень важным фактором равновесия в мире. А с другой стороны мы относимся критически к целому ряду явлений внутри России, например, к большим социальным ножницам. Мы открыто критикуем эти явления. Диссиденты 21-го века — это не те люди, которые оплачиваются чужими посольствами.

Может ли Украина выступить в роли полигона столкновения НАТО-Россия? Как может быть решена ситуация на Украине?

— Сегодня я читал интересную статью нашего, точнее, словацкого диссидента, в хорошем смысле этого слова, который сказал, что если будет третий майдан, к которому, кажется, идет дело, то он станет, так или иначе, протестом против американской политики. Сегодня те, кто там кричит, это те же добровольцы, которые свергали Януковича, одна и та же группа. Но объективно они протестуют против коррупции, против низкого уровня жизни большинства украинцев. Даже по сравнению с тем, что там было пару лет назад, условия жизни сильно ухудшились. И процесс продолжается. Парадокс в том, что люди, которые говорят об этом от лица миллионов пострадавших, еще недавно служили Порошенко, Ярошу и прочим русофобам, которые превратили страну в плацдарм для давления на Россию. Сумасшедший дом… Я опасаюсь одного, что на Украине ещё не сформировались представительные и влиятельные силы, которые бы могли дать отпор этой националистической демагогии и проамериканской политике. Поэтому ситуация напоминает происходившее в 30-е годы в Германии. И есть угроза, что чем более будет ухудшаться обстановка, тем скорее люди опять станут жертвой нацистов, тех, кто связывает себя с Бандерой и гитлеровцами, с фашистскими символами и идеологией. Это очень опасное направление.

Беседовал Эдуард Попов, ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья, специально для EADaily.





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