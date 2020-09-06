Украина впервые за 12 лет поставит в Саудовскую Аравию пшеницу — Новости

Украинская компания «Континентал Фармерз групп» отправила грузовое судно с 60 тысячами тонн пшеницы с морпорта «Черноморск» в Саудовскую Аравию. Это первая поставка за 12 лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Континентал Фармерз групп» вместе со своим акционером — Saudi Agricultural Investment and Livestock Company — выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщиком Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тыс. тонн пшеницы.

«Я уверен, что это безусловно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по Украине», — сообщил гендиректор «Континентал Фармерз групп» Георга фон Нолкена.

В свою очередь посол Саудовской Аравии в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах.





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