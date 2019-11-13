США применят «стратегическое оружие» против России в 2020 году

К 2025 году США опередят Россию в области добычи нефти и газа. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook. Его специалисты сделали соответствующий вывод по результатам проведённого исследования. Выигрышным «коньком», с помощью которого Соединённые Штаты могут обойти РФ, станет, как считают американские эксперты, сланцевый газ. Всё ли так однозначно в сделанном прогнозе и на какой запас развития собственного ТЭК Россия может рассчитывать — в материале News.ru.

Расчёты энергетического агентства обозначают широкие горизонты американского ТЭК — оно отводит к 2030 году Соединённым Штатам без малого 85% прироста мировой добычи нефти, а также не менее 30% увеличения добычи газа. Это и даст возможность, делает вывод World Energy Outlook, закрепиться Америке если не навсегда, то надолго как безусловному лидеру на мировом рынке углеводородов.

Тема активной добычи американцами сланца стала, что называется, долгоиграющей. В июле текущего года всё то же Международное энергетическое агентство предрекло и вовсе новый «сланцевый шок». По прогнозу МЭА, в 2020 году мировой нефтяной рынок будет почти парализован сверхизбытком предложения, сравнимым с тем, который был в 2014–2015 годах: добыча превосходила спрос на 2 млн баррелей в сутки.

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако специалисты Bank of America сильно сомневаются, что сланцевое топливо заполнит нефтепроводы. «Корень» проблемы здесь — инвестиционный голод сланцевой отрасли.

Хотя объём добычи в США «зашкаливает», достигнув рекордных отметок в 11,5 млн баррелей в сутки, денег явно не хватает. В конце 2018-го многие компании вынуждены были урезать бюджеты на миллиарды долларов. Итог — в прошлом году отрасль довольствовалась вложениями вдвое меньше, чем в 2017-м. К тому же, акции сланцевых предприятий начали распродавать.

Другая международная аналитическая компания — IHS Markit подготовила свои выводы, согласно которым экспорт американской нефти уже к сентябрю 2020 года увеличится до 5 млн баррелей в сутки, а к концу 2020 года будет ещё больше, в то время как российский нефтяной экспорт будет лишь балансировать на отметке 5 млн баррелей в сутки. Исходя из этого, американские эксперты делают своё предположение, что уже через два года США могут опередить РФ по объёмам нефтяного экспорта.

К тому же, и этими прогнозами сейчас всё охотнее оперирует ОПЕК, мировой спрос на углеводороды начнёт уменьшаться по причине развития альтернативных источников, общего падения экономического роста и природоохранных мероприятий.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал явно преувеличенным значение сланцевой нефти на мировом энергетическом рынке в том ключе, что российская нефтяная отрасль демонстрирует устойчивость к разным колебаниям. При этом он отдал должное экономическому влиянию США на мировые энергетические процессы, уточнив, что если ранее о себе давали знать три «регулятора» — Россия, Саудовская Аравия и США, то ныне на мировом рынке остался де-факто один регулятор — Америка. И это, по признанию Сечина, «надо воспринимать как данность».

Игорь Сечин Сергей Булкин/News.ru

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что если посмотреть на структуру добычи в США, то назвать её мощной за последние пять лет в сфере добычи жидких углеводородов нельзя.

Вообще, как таковая добыча газового сланца в Соединённых Штатах нерентабельна: инвесторы тратят больше денег, чем зарабатывают, при этом увеличенная добыча влияет на конъюнктуру углеводородов, взвинчивая цены — сначала на газ, потом на нефть. И это происходит на фоне, когда мировая экономика чувствует себя не очень хорошо (если иметь в виду и рецессию, и даже сваливание в большой энергетический кризис), отметил собеседник News.ru.

Поэтому здесь налицо потенциал США вести себя в качестве эмитента главной мировой резервной валюты. Эксперт не видит таких уж прямых, глобальных рисков, указанных в прогнозе. России же может быть даже полезным этот посыл со сланцевым газом, ведь она должна более активно находить новые формы работы в топливно-энергетическом комплексе, обустраивать новые технологические платформы.

Сама же тема сланцевого газа звучит — то более громко, то тихо — порядка последних 15 лет. И считать подобное каким-то блефом американцев — с точки зрения разработки ресурсов — экономист не считает правильным. Это — одна из стадий, когда из технологических разработок инструмент позволяет извлекать больше выгод на перспективу.

Сам же „феномен сланцевого газа“ обеспечивается за счёт специфической организации американской финансовой системы, заложенной в долларе как мировой финансовой валюте. И именно это и создаёт парадокс: американцы благодаря своей финансовой системе могут позволить экономически нерентабельное топливо, умело конвертируя эти убытки настоящего в приобретения будущего.

Алексей Гривач

заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

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