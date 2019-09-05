национальный долг США 2019 | Русский Базар

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Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO), дефицит федерального бюджета по итогам 2019 года составит $960 млрд., а в 2020 году бюджетный дефицит впервые перевалит за $1 трлн. Это означает, что к концу первого президентского срока Дональда Трампа внешний долг Соединённых Штатов достигнет $24 трлн.



Ещё три года назад никто даже предположить не мог, что победа республиканского кандидата на выборах так резко увеличит расходы и снизит доходы американской экономики. Тогда, в интервью известному журналисту Бобу Вудварду, застройщик Дональд Трамп сказал следующее:



«США — не богатая страна. США — страна-должник. Мы — нация должников, создающих огромный финансовый пузырь. Наша первоочередная задача — избавиться от долга в размере $19 трлн. Дайте мне восемь лет, и я обнулю национальный долг».



Именно после этой фразы рейтинг Трампа резко пошёл вверх.



Специалисты отметили, что обнулить долг застройщику точно не удастся, однако снизить до $15-$16 млн. за первые четыре года в Белом доме — вполне реально.



Тогда «экономному» Трампу противопоставляли «социалиста» Берни Сандерса, который при поддержке демократического большинства в обеих Палатах мог бы накрутить долг к концу 2020 года до $22 трлн.



На деле Трамп оказался в разы хуже Берни. Такого бесхозяйственного транжиры американская история ещё не знала.



Особого цинизма растущему как снежный ком долгу придаёт тот факт, что Америка не находится в экономическом кризисе и не ведёт дорогостоящих войн за границей. Более того, за 30 месяцев в Белом доме Трамп не провёл ни одной созидательной реформы, которая бы потребовала внушительных денежных вливаний, и которая улучшила бы жизнь каждого американца.



Спрашивается, каким образом Трампу удалось увеличить национальный долг почти на треть в течение менее четырех лет?



Почему долг растёт значительно быстрее, чем при Обаме?



И существует ли у нашего главного кредитора в лице Китая долговая планка?



Главная проблема кроется в законе Tax Cuts and Jobs Act of 2017, реальные последствия которого стали понятны только в конце минувшего лета, когда корпорации начали готовиться к новому финансовому году.



Трамп, глава казначейства Стив Мнучин и лидер большинства «слонов» в Сенате Митч Макконелл в один голос убеждали народ, что сокращение корпоративного налога в перспективе обернётся увеличением налоговых сборов Налоговой службой (IRS). Мол, корпорации заработают больше, за счёт профицита расширят производство, наймут миллионы новых работников.



На деле, сразу после подписания Трампом Tax Cuts and Jobs Act of 2017 корпорации занялись спекуляцией. Все сэкономленные деньги они пустили на приобретение собственных же акционных пакетов, которые в перспективе помогут увеличить прибыль генеральных директоров (CEO) и членов советов директоров.



Как результат, нет ни одного доказательства, что Tax Cuts and Jobs Act of 2017 создал хотя бы одно новое рабочее место. Этим законом Трамп сделал корпорации ещё более независимыми, богатыми и влиятельными. Параллельно объём корпоративных налогов в федеральную казну резко снизился.



Вторая «заслуга» Трампа, приведшая к скачку национального долга — увеличение всех без исключения государственных расходов.



45-й президент не только увеличил армию госслужащих, но и щедро профинансировал критикуемую им же велферную систему.



Закачка денег в федеральные департаменты, подразделения и агентства происходит без их модернизации. Деньги попросту вылетают в трубу. Пример — рекордные финансовые вливания в Комитет по делам ветеранов (VA). Настоящие ветераны не хотят даже стоять рядом с Трампом, когда их просят сфотографироваться. Ветераны в полной мере осознали, что слово нынешнего президента не имеет ничего общего с делом. Он — банальный лжец, который во время занятий бизнесом не считался с деньгами субподрядчиков (итог — шесть банкротств), а теперь не считается с деньгами налогоплательщиков.



Когда же пузырь под названием National Debt лопнет и как именно это произойдёт?



По мнению экспертов, Трамп приблизил это событие почти на два десятилетия и тотальный экономический коллапс должен начаться в 2028-2029 годах.



На первой стадии китайская экономика начнёт затухать.



На второй — США не смогут выполнять социальные гарантии перед гражданами (соушел-секьюрити, велфер, страховые выплаты и т. п.).



На третьей — Денвер, Вест-Пойнт и Филадельфия с лёгкой руки Департамента казначейства включат печатные станки.



Мировая экономика начнёт наполняться американскими долларами, которые будут обесценивать сами себя и ещё сильнее превращать остальные валюты в резаную бумагу. Масштабы кризиса в 50-60 раз превысят Великую депрессию (1929-1939).



Большинство экономистов также сходятся во мнении, что избавиться от национального долга и свести доходы с расходами без крупной войны вряд ли получится. Ведь США вряд ли согласятся на статус главного мирового банкрота.



Немаловажно сказать, что за 14 месяцев до президентских выборов Трамп запретил всем своим советникам, министрам и пропагандистам даже упоминать словосочетание National Debt. Ведь даже он прекрасно понимает, что шокирующие цифры — лучшее свидетельство его совершенно бездарной и ущербной для будущего Соединённых Штатов работы.



Если избиратели начнут изучать национальный долг и анализировать, почему именно он так резко вырос с января 2017 года, то Трамп окажется в том же дурацком положении, что и голый король из сказки Андерсена «Новое платье короля».



Вадим Дымарский

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