Курс валют — в Украине к концу недели укрепилась гривна — Новости Украина — УНИАН

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Доллар в столичных обменниках подешевел до 27,06 гривни, а стоимость евро застыла на отметке в 30,60 гривни.

В столичных обменниках подешевел доллар / фото УНИАН

Национальный банк Украины на сегодня, 10 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривна укрепилась на две копейки.

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Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,53 гривни/евро.

По состоянию на 10 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 26,93 (9 июля – 26,95).

100 EUR – 30,53 (9 июля – 30,42).

Курсы валют 10 июля в обменниках:

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 10 июля, выросла на 1 копейку до 27,06 гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 30,60 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 гривни за доллар, евро — 30,13 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,95 гривни/доллар, то есть доллар подорожал на две копейки.

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