Курс доллара НБУ упал — новости Украины

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сколько теперь будем платить за газ и как далеко посылать сотрудников коллекторских компаний, читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта «Сегодня».

В Украине упала цена на газ для населения

«Нафтогаз Украины», который ранее объявил страховую цену на газ, в декабре снизил цену голубого топлива для населения на 13% по сравнению с ценой на ноябрь – до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что, несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

В компании напомнили, что этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется специальной формулой правительства. Формула действует до конца 2019 года. А с 1 января 2020 года Украина, согласно договоренности с МВФ, переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО.

Впрочем, рыночная цена газа для населения будет устанавливать уже после окончания отопительного сезона – с 1 мая 2020 года. Дело в том, что в ноябре Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Коллекторов остановят: Рада приняла законопроект

Верховная Рада введет запрет на ночные звонки коллекторов, которые часто пытаются забрать имущество за чужой долг, а также существенно ограничит их возможности в преследовании должников. Парламент принял за основу законопроект «О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности» (№ 2133).

За принятие этого законопроекта в первом чтении проголосовали 309 народных депутатов.

«Сегодня в Украине насчитывается около 200 предприятий, которые предоставляют услуги по взысканию долгов, но в отличие от многих стран мира, институт «коллекторов» в Украине все еще не урегулирован на законодательном уровне», – сказано в пояснительной записке к документу.

Поэтому в законопроекте предлагается определить понятие «коллекторская деятельность», установить центральный орган исполнительной власти в сфере коллекторской деятельности, а также ввести лицензирование такой деятельности.

Документ предлагает во время организации и осуществления коллекторской деятельности запретить осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию.

В частности, коллекторам запретят использовать силу, насилие, угрозы, употреблять вульгарную или нецензурную лексику, фразы, оскорбляющие личные честь и достоинство должника.

Кроме того, коллекторам не позволят умышленно сообщать должнику ложную информацию о просроченной задолженности и последствиях, которые наступят (или могут наступить) для должника в случае невыполнения обязательств по выплате долга.

Более того, коллекторы не смогут любым образом взаимодействовать с должником, его представителями или членами семьи путем встреч по месту жительства или работы, а также с помощью средств телефонной связи, факсимильных, телеграфных, текстовых, голосовых, электронных и иных сообщений в рабочие дни в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие дни, а также более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, больше шестнадцати раз в месяц.

При этом коллекторы не смогут скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок. Им также будет запрещено сообщать третьим лицам о задолженности должника, любым образом взаимодействовать с его работодателем и контактировать с должником по его месту работы.

Также предложено запретить коллекторам любым образом взаимодействовать с членами семьи должника-физического лица (кроме членов семьи, которые имеют обязательства по погашению задолженности солидарно или субсидиарно с должником).

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«Киевгорстрой» согласился достроить жилые комплексы «Укрбуда»

Президент Владимир Зеленский гарантировал инвесторам, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации «Укрбуд», который остановил строительство домов для 13 тысяч семей, будет решена и эти объекты достроит компания «Киевгорстрой».

«Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер 12 декабря, этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства «Киевгорстрой», – сказал он.

Со своей стороны «Киевгорстрой» официально согласился достроить жилые комплексы «Укрбуда».

«Основная часть переговорного процесса с компанией «Укрбуд» и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной», – заявили в пресс-службе «Киевгорстроя».

Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размеру выплат

В Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине пенсии в 2020 году существенно повысят для стариков – тех, кому больше 80 лет. Это он назвал «важной социальной миссией нашей команды – когда нет денег, но минимальные пенсии надо поднять».

«Мы придумали интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту», – заявил глава государства в эфире ток-шоу «Право на владу».

По словам гаранта, ощутимое повышение выплат всем людям пенсионного возраста обеспечить невозможно, потому что таких в Украине 12 миллионов.

«Сначала мы повысим сильно – от 400 до 1100 гривен – пенсионерам, которым 80+. Это около 13 миллиардов в 2020 году. Потом мы будем снижать: 75+, 70+ и дальше», – сказал он.

Подробнее о том, какие будут новые требования для выхода на пенсию, читайте в специальных материалах сайта «Сегодня» «Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размер выплат» и «Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году».

Курс доллара в Украине упал на новое «дно»

На 13 декабря Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,56 грн;



1 евро – 26,24 грн;



10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на четыре копейки после падения на девять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар. За неделю – с 6 по 13 декабря – гривня окрепла по отношению к «зеленому» на 34 копейки.

Курс евро при этом повысился на 10 копеек после снижения на ту же сумму днем ранее. Стоимость 10 российских рублей осталась на прежнем уровне.

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