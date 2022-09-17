"Инфляция упряма, она более широка, чем мы думали. И это означает, что нам нужно,...
«Повар путина» евгений пригожин уже не первый месяц «путешествует» по российским тюрьмам, вербуя уголовников для войны...
Киргизские пограничники у таджикской границы. Автор: SCANPIX/AP Photo/Vladimir Voronin Власти Киргизии приступили к эвакуации мирного населения из районов на границе...Подробнее
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, во время которой передал список...Подробнее
Как и Рузвельту в 1942 г., России уже сейчас необходимо задуматься о послевоенном мире с точки зрения экономики. Экономические отношения...Подробнее
В 1938 году мир увидел первый выпуск серии комиксов Action Comics о приключениях Супермена. Считается, что именно с него началась история не только известнейшего...Подробнее
Автосалоны должны будут инвестировать в инфраструктуру для продажи электромобилей.Компания Ford поставила дилерам своей сети, насчитывающей 3 000 человек, ультиматум и крайний срок. Если...Подробнее