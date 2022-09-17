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Из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии эвакуируют население — новости политики, новости в мире, чп и криминал
Политика

Из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии эвакуируют население — новости политики, новости в мире, чп и криминал

16.09.2022
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Киргизские пограничники у таджикской границы. Автор: SCANPIX/AP Photo/Vladimir Voronin Власти Киргизии приступили к эвакуации мирного населения из районов на границе...

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