Кризис — время создания уникальных сервисов — Минфин

Мировой кризис, разразившийся в марте 2020 года, во многом стал неожиданностью для многих наблюдателей. По вашему мнению, прошла ли Украина пик кризиса?

Мировой кризис, который как бы разразился в марте 2020, на самом деле начался гораздо раньше! Неожиданностью он стал, пожалуй, только для обывателей или для тех, кто попросту не хотел верить в его приближение. В действительности кризис был предопределен давно.

Безудержный рост акций технологических компаний, снижение стоимости индустриального сектора — все указывало на это. Этот кризис, вероятнее всего, будет продолжительным. Более того, его эффект будет накапливаться с каждым месяцем.

К тому же важно понимать, что еще не время для оценки кризиса. Летний сезон является достаточно благоприятным для экономики — снижена стоимость энергоносителей, начался приток валюты в страну от экспорта сельхозпродукции, повышается индекс потребительских предпочтений, растет потребление в целом. А вот с наступлением осени, холодов, повышением расходов на энергообеспечение, с ожидаемым ростом курса валюты, я думаю, негативные явления будут усиливаться, как и депрессивные состояния в обществе. Поэтому могу сказать точно: кризис еще не пройден, мы находимся в самом его начале. А насколько он будет затяжным или крутым, мы увидим в самое ближайшее время.

Вам не единожды доводилось сталкиваться с кризисами за годы в бизнесе. Как нынешний кризис отразился на вашем бизнесе, и ожидаете ли вы перераспределения рынка пищепрома после его завершения?

Снижение потребительского спроса и резкое падение потребительских настроений — явления достаточно ожидаемые при любом кризисе. Но нынешний кризис, отягощенный коронавирусом, все же отличается от всего того, что мы переживали ранее.

Пандемия внесла свои коррективы в работу предприятий и, в частности, в их затраты. Ведь предприятия, особенно пищепром, которые работали и продолжают работать в условиях опасности коронавируса, должны существенно усиливать меры безопасности. Естественно, растут расходы на средства дезинфекции и, конечно же, на упаковку продукции.

Касательно перераспределения. Я думаю, оно, несомненно, произойдет и будет проявляться по двум направлениям. С одной стороны, в индустриальном пищепроме будет происходить укрупнение игроков, так как выживут самые большие и инновационные компании, имеющие запас финансовой прочности. А с другой стороны, такие кризисы являются стартовой точкой для небольших производств, крафтовых. Предприятий, которые предлагают клиенту уникальный сервис или уникальный продукт с небольшим порогом финансового входа.

Что касается больших предприятий пищепрома, то их всех ждут серьезные инвестиции в инновации. В первую очередь в той области, что касается продления сроков хранения, повышения безопасности продуктов. Это новые виды упаковки или же упаковка в различной защитной среде.

Какие шаги необходимо предпринять государству для смягчения последствий нынешнего кризиса?

Необходимо максимально ускорить реализацию мероприятий, которые уже заявлены нынешней властью. Речь идет о пакете законов, которые необходимо принять для упрощения ведения бизнеса.

Серьезным вопросом остается работа судебной системы и силовой структуры нашего государства. Они оставляют желать лучшего, ведь в условиях кризиса воздействие силовой и судебной систем на бизнес становится просто критичными для выживания последнего. К сожалению, в последнее время мы видим участившиеся «наезды» на бизнес со стороны силовых органов. Мы также видим проблемы, связанные с целым рядом громких рейдерских захватов, в которых не последнюю роль играют силовые ведомства и судебная система. Решение этих вопросов и приведение работы данных структур к нормам европейского законодательства стало бы наилучшей поддержкой государства для предприятий, предпринимателей и бизнеса во время кризиса.

И, конечно же, никто не отменял системы монетарной поддержки системы доступных кредитов. Она может быть значительно эффективнее той, что существует сегодня.

Какие еще инструменты поддержки бизнеса должно использовать государство?

Сейчас много говорится об инструментах поддержки, которые нужно было бы внедрить в Украине на законодательном уровне. Но я убежден, что основными инструментами, которые поддерживают и будут поддерживать бизнес, являются, прежде всего, прозрачные правила игры.

В обществе уже давно назрела необходимость пересмотра так называемого «общественного договора». Бизнес стал активным участником общественной жизни, а такое вовлечение бизнеса в общественную жизнь должно происходить на уровне государства.

По правде говоря, инструментов есть достаточно много. Но, как иногда говорят, не столько нужна помощь, сколько минимизация участия государства в жизни бизнеса. Соответственно, методами поддержки могут быть упрощение систем отчетности, налоговая реформа, снижение воздействия силового блока на жизнь бизнеса и, конечно же, завершение судебной реформы. Ведь суд должен быть единственной и конечной инстанцией при разбирательстве споров бизнеса и государства! В довершение всего полезным было бы внедрение института медиации для разрешения хозяйственных споров.

На самом деле, все то, что упрощает жизнь бизнесу, снижает уровень и количество формального документооборота. Это позволяет предпринимателю сосредоточиться на созидании самого бизнеса, а не обеспечении его процессов. Снижение и уменьшение количества регуляторных процедур, упрощение разрешительной системы, прекращение так называемого «специально статуса», который подразумевает коррупционный статус таких органов, как земельный кадастр и других.

Государство должно создать такие условия, при которых институции, выдающие различного рода справки, разрешения и тому подобное будут выполнять свою работу автоматически и в режиме онлайн. Экономия времени и бюджета на решение таких задач в значительной мере упростит жизнь бизнеса.

Для украинских предпринимателей традиционно остро стоит вопрос доступности капитала. Где предпринимателям искать финансирование в кризисных условиях?

Подобные вопросы остаются достаточно сложными в нашей стране. У нас не появилось других источников финансирования, которые бы отличались от традиционных. Речь идет, конечно же, о банковском секторе и о затруднениях с доступом к ресурсам в условиях кризиса.

Здесь вопрос, скорее, в том, какая у вашего бизнеса была репутация до кризиса, насколько вы смогли и успели выстроить отношения с банковской системой, с тем или иным банком, насколько вы открыты.

Необходимо точно понимать, что ситуация в стране с привлечением банковского кредитования существенно изменилась, исчезло так называемое ломбардное кредитование. Другими словами: наличие твердого залога не является гарантией для получения кредита. Также отсутствие подобного залога не является основанием для отказа в финансировании.

Сегодня банковские институции смотрят исключительно на наличие у предприятия и предпринимателя работающей бизнес-модели. Они анализируют его инструменты и команду, которая будет реализовывать данный проект.

Кроме того, возможно привлечение финансирования в небанковском секторе, но у нас не очень много таких источников. Прежде всего – это финансовые компании, которые начинают запуски в Украине моделей финансирования, чаще всего для малого и среднего бизнеса. Если речь идет о приобретении любого вида сельхозоборудования или автотранспорта, тут, наверное, целесообразно обращаться к лизинговым компаниям, которые последние годы активизировали свою работу в Украине.

Сложно говорить о рынках привлечения венчурного финансирования, поскольку для нашей страны это по-прежнему экзотика, за исключением IT. Поэтому банки все же остаются основным источником финансирования, которое к тому же возможно получить в обозримые сроки. Ведь грантовые или же любые другие виды финансирования — это долгие модели, требующие длительной работы с консультантами, подготовки самого предприятия, бизнес-планов, прохождения большого количества аудитов и контролей.

Какие ниши, на ваш взгляд, наиболее перспективны для вложений на сегодня?

Коронавирус и надвигающийся кризис подтолкнули развитие целого ряда отраслей, в частности развитие сервисов доставки, онлайн-торговли и различных IT-технологий. На мой взгляд, именно IT и различные прикладные применения этих технологий в традиционных сферах бизнеса становятся весьма перспективными.

Если же речь идет о продуктах питания, то интересно все, что касается производства функциональных продуктов питания или продуктов с добавленными свойствами. Как я уже говорил, не менее перспективны вопросы продления их сроков хранения, использование специальных упаковок, в том числе инновационных. Перспективно и все, что касается бизнеса в сфере онлайн-развлечений или же игрового бизнеса.

Иными словами, карантин усилил процессы по коллаборации традиционных индустриальных бизнесов и бизнесов цифровых. В будущем будем наблюдать достаточно активное пересечение сфер традиционного индустриального бизнеса с цифровыми сферами и наоборот.

Вы будете спикером Форума малого и среднего предпринимательства «Перезагрузка 2020» — чего ожидаете от мероприятия и чем оно будет полезным представителям МСП?

На мероприятии хочу зарядиться энергией предпринимателей, услышать свежие идеи, отметить для себя новые возможности развития бизнеса и увидеть интересные стартапы, прежде всего из сферы Food-Tech.

В свою очередь представители малого и среднего бизнеса на форуме смогут узнать про антикризисные модели, которые применяют крупные холдинги, получить от нас советы и разбор ошибок, чтобы избежать их в будущем. Все они также получат чудесную возможность предложить представителям различных холдингов свои сервисы, применимые в нашей работе.

Форум МСП «Перезагрузка 2020» состоится уже 4 сентября в инновационном парке UNIT.City. Узнать подробности о мероприятии, прочесть о панелях и спикерах, а также стать участником Форума можно перейдя по ссылке.

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