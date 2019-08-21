Кабмин утвердил руководителя Нацпрограммы информатизации — новости политики

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Решение принято правительством на заседании 21 августа.

Кабмин утвердил Валерия Бакала руководителем Нацпрограммы информатизации / фото УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил руководителем Национальной программы информатизации заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Валерия Бакала.

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Соответствующее решение принято правительством на заседании 21 августа.

Как сообщалось, конкурсная комиссия высшего корпуса государственной службы в апреле 2018 года признала Бакала победителем конкурса на должность заместителя председателя Госагентства по вопросам электронного управления.

В агентстве Бакал отвечает за согласование отраслевых, региональных программ и проектов информатизации, программ и проектов информатизации органов местного самоуправления, осуществление их координации, развитие межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, в Украине может появиться Министерство цифровой экономики.

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