Итоги 19.01: Стрельба в Одессе и надежда на Давос

Фото: facebook.com/gunp.odessa Правоохранители на месте перестрелки в Одессе

Реакция России на закон о Донбассе, перестрелка с тремя жертвами в Одессе, анонс встречи украинского лидера с Трампом: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Одессе произошла перестрелка преступника с полицией

В центре Одессы во время задержания пророссийского активиста Валентина Дорошенко возникла перестрелка.

Мужчина начал стрелять в полицейских, которые пытались проверить его документы. Также он сделал несколько выстрелов в грудь своего знакомого, который находился с ним в одном помещении.

Вызванные на место происшествия бойцы спецподразделения ликвидировали преступника. Жертвами инцидента стали три человека: злоумышленник, его знакомый и сотрудник полиции. Пострадали двое правоохранителей и случайный прохожий.

На месте происшествия полиция обнаружила оружейную мастерскую Дорошенко, которая находилась в замаскированном погребе.

В МИД Украины анонсировали встречу Порошенко и Трампа

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Газпром получил разрешение на строительство второй нитки Турецкого потока

Компания Газпром получила разрешение от турецких властей на строительство второй линии газопровода Турецкий поток. Отмечается, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Эксперты спрогнозировали “взрывной” рост добычи нефти в США

В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства сказано, что в 2018 году США нарастят нефтедобычу на фоне произошедшего роста цен на “черное золото”.

Отмечается, что неумолимый рост приведет к тому, что США достигнут исторического максимума выше 10 миллионов баррелей в день, обгоняя Саудовскую Аравию и соперничая с Россией.

На Ровенской АЭС отключился энергоблок

Второй энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети из-за срабатывания защиты. Причины инцидента выясняются.

Верховная Рада закрылась до февраля

Верховная Рада закрыла седьмую сессию восьмого созыва парламента. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что за эту сессию были приняты 62 закона и 16 постановлений. Восьмая сессия откроется 6 февраля 2018 года.

Президент России собрал Совбез из-за закона о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса.

Участники совещания отметили, что закон может самым негативным образом повлиять на перспективы “внутриукраинского урегулирования”.

Корреспондент.net разбирался, как в России отреагировали на украинский закон.

США упали в рейтинге глобального лидерства

За год президентства Дональда Трампа США заняли рекордно низкую позицию в рейтинге глобального лидерства по версии института Gallup.

Согласно опросу, в мире не одобряют политику США 43% респондентов. Далее следуют Россия, с политикой которой не согласны 36%, Китай (30%) и Германия (25%).

Отмечается, что популярность Штатов больше всего упала в Канаде и в Мексике.

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