Экономика Украины начнет замедляться после выборов « Русский Еврей

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,3% в минувшем году до 2,7% в этом и 2,6% — в следующем при снижении курса до 30,5 грн/$1 к концу 2019 года и 31,5 грн/$1 — к концу 2020 года, прогнозирует банк Morgan Stanley.

Согласно его обзору, опубликованному на днях, это связано с политической и макроэкономической неопределенностью, которая влияет на инвестиции, повышением тарифов на газ и все еще высокой инфляцией, которая подавляет потребление домохозяйств.

Банк также указывает на внешние ограничения, включающие замедление роста у основных торговых партнеров Украины и ужесточение финансовых условий.

По мнению Morgan Stanley, скорость реформ после выборов, включая антикоррупционные меры, также остается ключевым фактором для долгосрочной перспективы.

Банк ожидает, что инфляция в Украине снизится до 7,0% к концу 2019 года и 6,7% – к концу 2020 года, но будет оставаться выше целевого показателя НБУ.

Эксперты Morgan Stanley считают, что в сочетании с более жесткими финансовыми условиями это будет означать, что реальные ставки будут оставаться на высоком уровне, а учетная ставка снизится только до 16% к концу 2019 года и 14% к концу 2020 года.

«Мы ожидаем, что НБУ сохранит ключевую ставку на уровне 18% 25 апреля», — говорится также в обзоре.

В условиях ожидаемого более слабого внешнего спроса, эксперты Morgan Stanley прогнозируют дефицит счета текущих операций на уровне 4% ВВП в 2019 году и 3,6% в 2020 году. Аналитики банка отметили, что сотрудничество с МВФ является ключевым для стабильности национальной валюты.

По их мнению, Украина сможет получить второй транш от МВФ летом, тогда как более серьезные изменения в экономической политике, который могут привести к задержке финансирования МВФ, более вероятны уже по итогам парламентских выборов осенью этого года и формирования нового правительства.

По состоянию на сейчас Morgan Stanley оценивает вероятность сценария замедления реформ с некоторой паузой в сотрудничестве с МВФ в 2020 году в 45%, тогда как ускорения реформ – лишь в 10%, оставляя еще 35% на сценарий продолжения нынешний политики.

Как сообщалось, НБУ прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% с постепенным ее ускорением до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году. Его поквартальный прогноз инфляции предполагает ее замедление к концу текущего года до 6,3%.

Нацбанк по итогам предыдущих трех заседаний монетарного комитета — 31 января 2019 года, 13 декабря и 25 октября 2018 года — сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых.

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