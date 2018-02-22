Акции снижаются, доллар укрепляется после публикации протокола заседания ФРС

Композитный индекс PMI от Markit для Германии (фев) оказался на уровне 57.4 против ожидаемых 58.5, прошлое значение было на 59.0. Композитный индекс PMI от Markit для еврозоны (фев) оказался на уровне 57.5 против прогнозируемых 58.5, прошлое значение было на уровне 58.8. Пара снизилась с 1.23318 до 1.23168 после релиза.

Композитный индекс PMI еврозоны упал намного сильней ожиданий

Средний (дек) (3 мес./год) (дек) оказался на уровне 2.5% против прогноза на 2.4%, прошлое значение было на 2.3%. Изменение (янв) оказалось на -7.2K против прогноза на 4.1K. (янв) оказался на 2.3% против 2.4% ранее. Пара продавалась с 1.39736 до минимума на 1.39280 перед кратким восстановлением, затем она установила дневной минимум на 1.39043 после релиза.

Число обращений за пособиями в Британии неожиданно сократилось

В ходе выступления член FOMC Харкер заявил, что может превысить целевые 2% к концу 2019 года. должен упасть до 3.6% к началу второго полугодия 2019 года, а затем подрасти.

Глава Банка Англии Карни принял участие в парламентском слушании по инфляции, где заявил, что в ближайшие годы понадобится отказ от стимулов. Влияние динамики валюты имело продолжительный эффект в рамках экономики Британии. Текущее снижение – не лучшая экономическая стратегия и делает страну более бедной. Низкая волатильность на рынке стала нездоровым явлением, тем не менее, изменение корреляции между облигациями и акциями имело положительный эффект. Рост волатильности не является опасением в контексте направления для процентных ставок.

Был опубликован протокол последнего заседания FOMC, проходившего 3 недели назад. Большинство членов ФРС связывали укрепление роста с вероятностью повышения ставок, некоторые чиновники видят усиление рисков в контексте отставания инфляции от целевых значений. В целом же, риски считаются “сбалансированными”, однако несколько чиновников ожидали усиления рисков в краткосрочной перспективе, а также предупредили о возможном появлении дисбалансов на финансовых рынках по мере работы экономики выше потенциала. Пара EUR/USD подросла до 1.23596, однако затем снизилась до минимума за сессию около 1.22800. Американские акции первоначально росли, индекс достиг 2749.9 перед продажей близко к 2700.0. Доходность американских десятилеток выросла до нового максимума на 2.94%, который не фиксировался с 2014 года.

Заместитель председателя ФРС Рэндал Кварлз выступил с докладом под названием “10 лет после глобального финансового кризиса: как изменилась мировая экономика и в каком направлении мы движемся?” Он ожидает дальнейшего постепенного повышения ставок, а также временного характера слабой инфляции. Недавняя волатильность акций показывает, что цены на активы могут демонстрировать резкие и неожиданные колебания.

Ранее, на мероприятии Bloomberg, выступал член , заявив следующее: американская экономика находится в хорошей форме, он удивлён уровнями доверия и оптимизма, учитывая снижение налогов, а также надеется, что это приведёт к росту инвестиций и производительности. Он хочет видеть явные признаки роста инфляции до 2% перед тем, как поддержит повышение ставок. ФРС может инвертировать кривую доходности и толкнуть экономику в рецессию, если будет слишком агрессивно повышать ставки. Он сконцентрирован на росте оплаты труда, слабых сторонах рынка труда и инфляции.

Пара EUR/USD снизилась на -0.14% ночью, торгуется около 1.22648.

Пара снизилась на -0.19% в начале сессии и торгуется около 107.567.

Пара GBP/USD снизилась на -0.26% и торгуется около 1.38811.

Золото снизилось на -0.25% утром и торгуется около $1,320.99.

Нефть марки снизилась на -0.48% этим утром, торгуется около $61.04.





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