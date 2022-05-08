В США с жителей начали собирать деньги на поддержку Украины, которую Вашингтон активно накачивает оружием на фоне проведения на территории страны российской спецоперации.

Житель американского города Даллас (штат Техас) Кристофер Габриэль с искренним удивлением поделился в соцсетях тем, что должен был заплатить один доллар на нужды Украины по чеку в кафе. Он опубликовал видео, на котором можно заметить позицию в чеке «$1 for Ukraine» (доллар для Украины). Мужчину особо возмутило то, что его никто не спросил, хочет ли он участвовать в поддержке Украины таким образом.

«Ах ты, хитрая Украина! Как ты оказалась в чеке на мой поздний завтрак, даже не спросив меня?» — негодует блогер.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор возмутился проукраинской политикой США. По его словам, Вашингтон уже 4 года затягивает с выделением $4 млрд на развитие соседей в Центральной Америке, но в то же время накачивает Украину оружием и деньгами, выделив на эти цели уже больше $30 млрд.