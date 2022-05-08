Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю, после ее сокращения в марте более чем на 50 млрд. грн. Об этом сообщает НБУ в своем макроэкономическом обзоре за апрель, передает Интерфакс-Украина.

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«Расход Правительством Украины средств, полученных от конвертации иностранной валюты, — основной канал эмиссии гривны. В марте-апреле дополнительным каналом стала покупка НБУ военных ОВГЗ на общую сумму 70 млрд грн», — отмечается в документе.

Согласно представленному Нацбанком графику, в апреле объем выкупа им ОВГЗ вырос до 50 млрд грн с 20 млрд грн в марте, а объем конвертации валюты правительством составил еще около 50 млрд грн по сравнению с примерно 65 млрд грн в марте.

«В марте-апреле основная часть „эмиссионной“ гривны была абсорбирована за счет интервенций НБУ по продаже иностранной валюты и мобилизации средств», — отмечает регулятор.

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Рефинансирование банков

Пиковый прирост рефинансирования банков достиг 8−9 марта — 41.5 млрд грн с начала войны, а в дальнейшем снижался Общая задолженность банков по кредитам рефинансирования на конец апреля лишь на 0.5 млрд грн выше довоенного уровня, сообщает регулятор.

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