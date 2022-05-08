Городской бюджет Киева, из-за российской агрессии, недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений или более 20 млрд гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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Кличко отметил, что пока точно подсчитать потери невозможно, ведь война продолжается.

«По месяцам говорить не совсем корректно. Так как бюджет составляется на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть более 20 млрд гривен. Но, подчеркну, это предварительные расчеты», — подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что экономика города понемногу оживает. Возвращается к работе бизнес

. Важно и то, что растет в столице процент оплаты предоставленных коммунальных услуг.

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«Например, за март в столице за коммунальные услуги уплатили 55% киевлян. И я очень благодарен им за это. Так как эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий которые, часто рискуя жизнью, обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами», — отметил Виталий Кличко.

Напомним

По данным KSE Institute, по состоянию на 26 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла почти $88 млрд или 2,6 трлн грн.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающие и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.), колебались от $564 млрд до $600 млрд.