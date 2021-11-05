Верховная рада провела очередные кадровые перестановки в Кабмине. Правительство Дениса Шмыгаля работает год и восемь месяцев и его постоянно «штормит» слухами если не об увольнении премьера, то отдельных министров. Кадровая политика во время президентства Владимира Зеленского отличается своей нестабильностью, поэтому ждать можно чего угодно. «Слово и дело» вспомнило, какие изменения произошли в Кабмине за время его работы.

Первоначальный состав Кабмина Шмыгаля выглядел так:

вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр социальной политики Марина Лазебная;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;

министр юстиции Денис Малюська;

министр обороны Андрей Таран;

министр Кабмина Олег Немчинов;

министр финансов Игорь Уманский;

министр по делам ветеранов Сергей Бессараб;

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

глава МОЗ Илья Емец.

Кроме того, в статусе исполняющих обязанности были министры культуры, образования, экономики и энергетики.

Первыми из Кабмина уволили Уманского и Емца, они ушли всего через 26 дней работы. В Минфин назначили Сергея Марченко, который работает и по сей день. В Министерство здравоохранения пришел Максим Степанов. Его уволили после года и месяца работы, заменив на Виктора Ляшко. Итак, у нас третий глава МОЗ.

В июне 2020-го сменился вице-премьер про евроинтеграции: Пристайко ушел на должность посла, вместо него назначили Ольгу Стефанишину. Около 9 месяцев министром по делам ветеранов был Бессараб, он уволился по состоянию здоровья. Новым руководителем стала Юлия Лапутина.

В Министерство культуры после двух и.о. назначили главой Александра Ткаченко. В Министерстве образования было три исполняющих обязанности главы, последний – Сергей Шкарлет – все-таки стал министром.

Нет стабильности и в Министерстве экономики. Две недели обязанности министра исполнял Павел Кухта, немного больше года полноценным министром был Игорь Петрашко. В мае 2021-го его заменили на Алексея Любченко, ходили слухи, что он может даже стать премьер-министром. Но вчера Любченко уволили. Новым министром стала Юлия Свириденко.

В Минэнерго была целая череда исполняющих обязанности, лишь в апреле этого года назначили полноценного руководителя – Германа Галущенко.

В Кабмине Шмыгаля сменился также министр инфраструктуры – вместо Владислава Криклия в мае назначили Александра Кубракова. Бессменного главу МВД Арсена Авакова летом заменил Денис Монастырский.

Сегодня в правительство Шмыгаля назначили уже второго министра обороны и второго главу Минреинтеграции – Алексей Резникова и Ирину Верещук.

В июне прошлого года в Кабмине появилось Министерство защиты окружающей среды. Его руководителем стал Роман Абрамовский. Вчера его уволили после года и четырех месяцев работы. Сейчас там исполняющий обязанности.

В июле 2020-го создали Министерство по вопросам развития стратегических отраслей промышленности. Год и три месяца им руководил Олег Уруский, с сегодняшнего дня – Павел Рябикин.

В конце 2020-го восстановили Министерство аграрной политики и продовольствия, его возглавляет Роман Лещенко.

Напомним, на инфографиках можно посмотреть, как народные депутаты голосовали за отставку пятерых министров.

Как фракции и группы поддерживали новые назначения в Кабмин, смотрите здесь.

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