Верховная рада провела очередные кадровые перестановки в Кабмине. Правительство Дениса Шмыгаля работает год и восемь месяцев и его постоянно «штормит» слухами если не об увольнении премьера, то отдельных министров. Кадровая политика во время президентства Владимира Зеленского отличается своей нестабильностью, поэтому ждать можно чего угодно. «Слово и дело» вспомнило, какие изменения произошли в Кабмине за время его работы.
Первоначальный состав Кабмина Шмыгаля выглядел так:
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вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
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вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников;
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вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко;
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министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
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министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
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министр социальной политики Марина Лазебная;
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министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;
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министр юстиции Денис Малюська;
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министр обороны Андрей Таран;
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министр Кабмина Олег Немчинов;
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министр финансов Игорь Уманский;
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министр по делам ветеранов Сергей Бессараб;
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министр инфраструктуры Владислав Криклий;
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министр внутренних дел Арсен Аваков;
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глава МОЗ Илья Емец.
Кроме того, в статусе исполняющих обязанности были министры культуры, образования, экономики и энергетики.
Первыми из Кабмина уволили Уманского и Емца, они ушли всего через 26 дней работы. В Минфин назначили Сергея Марченко, который работает и по сей день. В Министерство здравоохранения пришел Максим Степанов. Его уволили после года и месяца работы, заменив на Виктора Ляшко. Итак, у нас третий глава МОЗ.
В июне 2020-го сменился вице-премьер про евроинтеграции: Пристайко ушел на должность посла, вместо него назначили Ольгу Стефанишину. Около 9 месяцев министром по делам ветеранов был Бессараб, он уволился по состоянию здоровья. Новым руководителем стала Юлия Лапутина.
В Министерство культуры после двух и.о. назначили главой Александра Ткаченко. В Министерстве образования было три исполняющих обязанности главы, последний – Сергей Шкарлет – все-таки стал министром.
Нет стабильности и в Министерстве экономики. Две недели обязанности министра исполнял Павел Кухта, немного больше года полноценным министром был Игорь Петрашко. В мае 2021-го его заменили на Алексея Любченко, ходили слухи, что он может даже стать премьер-министром. Но вчера Любченко уволили. Новым министром стала Юлия Свириденко.
В Минэнерго была целая череда исполняющих обязанности, лишь в апреле этого года назначили полноценного руководителя – Германа Галущенко.
В Кабмине Шмыгаля сменился также министр инфраструктуры – вместо Владислава Криклия в мае назначили Александра Кубракова. Бессменного главу МВД Арсена Авакова летом заменил Денис Монастырский.
Сегодня в правительство Шмыгаля назначили уже второго министра обороны и второго главу Минреинтеграции – Алексей Резникова и Ирину Верещук.
В июне прошлого года в Кабмине появилось Министерство защиты окружающей среды. Его руководителем стал Роман Абрамовский. Вчера его уволили после года и четырех месяцев работы. Сейчас там исполняющий обязанности.
В июле 2020-го создали Министерство по вопросам развития стратегических отраслей промышленности. Год и три месяца им руководил Олег Уруский, с сегодняшнего дня – Павел Рябикин.
В конце 2020-го восстановили Министерство аграрной политики и продовольствия, его возглавляет Роман Лещенко.
Напомним, на инфографиках можно посмотреть, как народные депутаты голосовали за отставку пятерых министров.
Как фракции и группы поддерживали новые назначения в Кабмин, смотрите здесь.
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