«Яндекс» запустил агрегатор лабораторных услуг в сервисе «Яндекс.Услуги», с помощью которого можно сдать анализы на дому. Гражданам доступен ПЦР-тест на коронавирус, тесты на антитела, проведение исследований перед вакцинацией, после неё, а также специальные анализы для переболевших.

Компания заключила соглашение с цифровой лабораторией Lifetime+, сотрудничающей с сетями «Литех», «Диалаб» и «Эксплана», а также сетью лабораторий LabQuest. Сейчас новой услугой могут воспользоваться жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, но проект хотят запустить в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах-миллионниках.

По словам руководителя «Яндекс.Услуг» Максима Борисова, уже изучается возможность проведения тестов на омикрон-штамм. Помимо этого, россиянам доступны общие клинические анализы, тесты на гормоны и витамины. Забор биоматериалов проводится медсестрой из Lifetime+ (кроме ПЦР-теста, его человек делает самостоятельно), затем их доставляют в партнёрские лаборатории. Также «Яндекс» планирует расширить число услуг за счёт уколов и капельниц.

Сервис получает процент заказа от работы по агентской схеме, отметил его руководитель. Популярность сдачи анализов на дому сравнима с клинингом, доставкой воды и проверкой счётчиков — компания обрабатывает сотни заказов на ПЦР-тесты в день, добавил Борисов.

Ранее Ruposters писал, что «Яндекс» потратит 4 млрд рублей на выплаты блогерам в 2022 году.