Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году увеличилось на 26% — до 2 182. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, передает Интерфакс-Украина.

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Жалобы бизнеса

«В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2 182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1 737. Это увеличение на 26%», — сказал он в интервью агентству.

По словам Ващука, традиционно наибольшее количество жалоб в прошлом году поступило по налоговым вопросам — 62% от общего количества. Еще 14% жалоб приходятся на действия правоохранительных органов, государственных регуляторов — 6%, местного самоуправления — 4%, таможни — 3%.

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«Увеличение жалоб, возможно, отчасти отражает то, насколько игроки рынка знают нас и готовы обращаться к нам», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Что касается самих жалобщиков, то 23% из них — это предприятия оптовой торговли. Еще 17% жалоб поступило от предприятий — представителей сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, 11% — производственные компании, а также по 9% — ФЛП и предприятия в сфере строительства и недвижимости, добавил Ващук.

Он добавил, что 74% жалобщиков — это малые предприятия, в то время как на крупный бизнес в прошлом году приходилось соответственно 26% жалоб.

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