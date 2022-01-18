С начала 2021/22 МГ одним из самых болезненных вопросов у игроков украинского аграрного рынка снова стали трудности с логистикой. Рекордный урожай в 2021 году привел к тому, что профицит вагонов-зерновозов резко превратился в дефицит. Кроме этого, у участников зернового рынка Украины возникало очень много вопросов о стоимости использования вагонов-зерновозов АО «Укрзализныця» и работе системы ProZorro.Sales.

Предлагаем разобраться во всех важнейших вопросах поочередно, подвести итоги 2021 года и приоткрыть завесу относительно ожиданий на следующий календарный год. Какие знаковые события и ключевые изменения на логистическом рынке Украины произошли, и как они отразились на работе участников рынка?

Об этом и не только в интервью с Валерием Ткачевым, заместителем директора Департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця».

— Валерий, сначала предлагаю подвести итоги работы АО «Укрзализныця» по перевозкам зерновых грузов в 2021 году. Какие знаковые события и ключевые изменения на логистическом рынке Украины Вы бы выделили? Какое влияние они оказали на работу участников агробизнеса?

— Я лично выделил следующие изменения в аграрной логистике в течение 2021 года, повлиявшие на рынок:

1) полная отмена рейтингования железнодорожных станций и отмена дополнительной платы за подачу вагонов на малодеятельные железнодорожные станции (!). По решению правления АО «Укрзализныця» в декабре 2021 г. отменен Порядок рейтингования грузовых станций. Это позволило снять ограничения для многих пунктов хранения зерна и расширило географию отгрузок зерна по железной дороге;

2) внедрение более жесткого габаритно-весового контроля (ГВК) на автомобильных дорогах Украины (!) . С принятием законов Украины от 03.06.2021 №1534-ІХ и от 29.06.2021 №1582-ІХ на автомобильных дорогах Украины был внедрен более жесткий ГВК. Значительно увеличились штрафы за нарушение ГВК, расширены полномочия инспекторов ГСБТ, введена ответственность грузоотправителя за нарушение ГВК и за внесение некорректных данных в ТТН, начато внедрение электронных ТТН, заработали WIM-комплексы и проч. Для полноценного взимания ГВК на автомобильных дорогах Украины нужно доработать нормативную базу, разработать еще ряд подзаконных документов, увеличить количество инспекторов ГСБТ и увеличить финансирование службы в целом;

3) повышение тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Согласно приказу Мининфраструктуры от 11.08.2021 №418 увеличились тарифы на перевозки грузов:

— 1 тарифного класса – +30% (в 2 этапа – август 2021 г. и январь 2022 г.);

— 2 тарифного класса – +15% (в 2 этапа – август 2021 г. и январь 2022 г.);

— внеклассные грузы – +25,9%;

— пустой пробег из-под выгрузки 1-2 кл. – +51,8%.

Согласно приказу МИУ от 29.10.2021 №586 дополнительно повышены тарифы на перевозки грузов 1 тарифного класса – +9% (руда, уголь и проч.) с 1 января 2022 г.

Тарифы до настоящего времени не пересматривались около 2,5 лет – с марта 2019 г., а железная дорога вынужденно перевозила 65% грузов с отрицательной (!) рентабельностью (грузы ГМК комплекса, строительные материалы и проч). Таким образом, УЗ субсидировала отдельные отрасли дешевой логистикой, ниже себестоимости, при этом не имея возможности восстанавливать инфраструктуру, подвижной состав, повышать оплату труда железнодорожникам (!);

4) внедрение распределения вагонов-зерновозов АО «Укрзализныця» через торги на аукционах с разным горизонтом планирования и обеспечения вагонами. С целью уменьшения коррупционных рисков при предоставлении подвижного состава, в том числе хоппер-зерновозов, АО «Укрзализныця» с 20.08.2021 начала работу по реализации вагонов в ЭТС «ProZorro.Sales». Сейчас через электронную площадку предлагается почти 100% от парка зерновозов перевозчика. В рамках указанного механизма реализации услуг по использованию вагонов АО «Укрзализныця» железнодорожная сеть была поделена на несколько полигонов погрузки и на различные горизонты планирования подачи вагонов под загрузку (аукционы с разным периодом обеспечения вагонами заказчика), а именно:

— краткосрочные аукционы : обеспечение вагонами в течение 7-9 дней от объявления или проведения аукциона;

— среднесрочные аукционы : обеспечение в течение 30 суток от проведения аукциона и только маршрутными отправками;

— долгосрочные аукционы : обеспечение вагонами в течение 4-5 месяцев от проведения аукциона и только маршрутными отправками.

Такой механизм позволит гарантировать подачу вагонов под погрузку в заявленные сроки, обеспечить ритмичность отгрузки, зафиксировать цену за использование вагонов перевозчика даже в месяцы с повышенным спросом на вагоны-зерновозы;

5) установление нового порядка продления срока эксплуатации грузовых вагонов в Украине. Согласно приказу МИУ от 30.11.2021 №647 введено постепенное ограничение предельного срока эксплуатации грузовых вагонов. В частности, для вагонов-зерновозов в течение 10 лет будет уменьшаться предельный срок эксплуатации, и в 2031 году он составит 30 лет (в пределах нормативного срока службы, который устанавливает предприятие-производитель вагона). Этот приказ запустит процесс обновления парка грузовых вагонов, ведь в последние годы Украина постепенно превращалась в свалку старых списанных вагонов из стран СНГ, росло количество аварий и инцидентов, связанных с неудовлетворительным техническим состоянием вагонов.

— Поделитесь количественными показателями работы железнодорожного транспорта в 2021 году. Какие закономерности и выводы напрашиваются при рассмотрении данного вопроса в ретроспективе?

— Чтобы подвести итоги перевозок грузов по железной дороге в 2021 г., рассмотрим общие статистические показатели.

Если говорить об общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом , то в 2021 г. железными дорогами Украины перевезено 314,3 млн тонн грузов, что по сравнению с 2020 г. больше на 8,9 млн тонн, или на 2,9%. Грузооборот за 2021 г. составил 180 361 млн т-км, что больше на 4 774 млн т-км, или на 2,7% показателей прошлого года.

С апреля 2021 г. наблюдалось увеличение месячных общих объемов по сравнению с аналогичными месяцами 2020 г. Это свидетельствует о том, что экономика Украины начинает постепенно восстанавливаться после ковидного кризиса. При этом общий объем перевозок грузов в 2021 г. превзошел показатели 2020 г. и до 2019 г. (!).

Если коротко подытожить, то впервые за 10 лет мы наблюдаем увеличение общего объема перевозок грузов железнодорожным транспортом (!). Надеемся на продолжение этого позитивного тренда и в 2022 г.

— А каковы показатели работы железной дороги при перевозке зерновых грузов в 2021 году?

— В отношении перевозок зерновых грузов железнодорожным транспортом в 2021 г. имеем уменьшение годового объема перевозок. В 2021 г. железными дорогами Украины перевезено 33,7 млн тонн зерновых грузов, что по сравнению с 2020 г. меньше на 1,5 млн тонн, или на 4,3%. Грузооборот составил 21 577 млн т-км , что меньше на 2 079 млн т-км, или на 8,8%.

Однако 2021 г. относительно перевозок зерновых грузов условно можно разделить на два периода:

Низкий период (январь-июль 2021 г.) – в этот период фиксируется значительное уменьшение перевозок зерновых грузов железными дорогами на фоне:

— отсутствия объемов зерна к перевозкам из-за уменьшения урожая в предыдущем 2020/21 МГ на 14% – до 65 млн тонн (учтены только зерновые);

— неблагоприятных погодных условий в начале года и смещения срока начала уборки урожая 2021/22 МР.

Высокий период (август-декабрь 2021 г.) – в этот период наблюдается существенное увеличение объемов перевозок зерновых грузов. В целом перевозка зерновых грузов во втором полугодии 2021 г. отметилась одновременно несколькими рекордами:

— в августе-декабре 2021 г . было перевезено 19,4 млн тонн зерновых грузов, что является наибольшим показателем по сравнению с аналогичными периодами за последние 10 лет;

— в ноябре перевозки стали рекордным за все годы наблюдения и в целом составили 4,1 млн тонн;

— в сентябре и декабре объемы перевозок стали рекордными по сравнению с сентябрем и декабрем прошлых лет и составили 3,89 млн тонн и 3,86 млн тонн соответственно.

— доля загрузки в зерновозы собственности перевозчика АО «Укрзализныця» выросла с 6% в январе 2021 г. до 27% в декабре. В октябре доля составляла 29%, что является самым большим показателем за последние 2 года.

— Вследствие рекордного урожая в 2021 г. профицит вагонов-зерновозов резко превратился в дефицит, к тому же у участников зернового рынка Украины возникало очень много вопросов относительно стоимости использования парка АО «Укрзализныця». Как Вы можете прокомментировать этот вопрос?

— Во-первых, хочу отметить, что в Украине достаточный парк вагонов-зерновозов для обеспечения вывоза зерновых грузов. Общий рабочий парк вагонов-зерновозов составляет примерно 25,5 тыс. вагонов, из которых примерно 7 тыс. – парк АО «Укрзализныця» и 18,5 тыс. – частный парк вагонов. То есть на 1 вагон АО «УЗ» мы имеем почти 3 частных вагона. В целом рынок оперирования вагонов-зерновозов достаточно конкурентен, и размер ставки платы за вагон целиком зависит от уровня спроса и предложения на рынке. К тому же сам вагон-зерновоз является сезонным подвижным составом, спрос на который имеет значительную волатильность в течение года.

Во-вторых, начиная с августа 2021 г., руководство АО «УЗ» приняло принципиальное решение распределять вагоны-зерновозы только через открытые аукционы на ЭТС «ProZorro.Sales». Открытые аукционы – это прозрачный рыночный инструмент продажи.

Относительно стоимости использования вагонов перевозчика АО «Укрзализныця».

Взглянув на ретроспективу изменения ставок платы за использование вагонов-зерновозов АО УЗ и частного парка за последние несколько лет, можем констатировать следующее:

1) с конца 2019 года в Украине фиксируется профицит вагонов-зерновозов, что приводит к значительным колебаниям ставок в течение года.

Например, в июне 2021 г. ставки платы на зерновозы АО «Укрзализныця» уменьшились до 113 грн/сут., а частные владельцы предлагали вагоны по 50-70 грн/сут. и даже бесплатно, чтобы не оплачивать отстой вагонов на подъездных путях.

2) АО «Укрзализныця» недостаточно гибко реагирует на изменение рыночных ставок, потому что имеет ограничения как публичная компания.

«Укрзализныця» обязана:

— предлагать собственные вагоны всем заказчикам по одинаковым ставкам,

— публиковать собственные ставки на сайте,

— не имеет право изменять ставки в течение месяца после объявления, даже когда меняется рыночная ситуация.

— Какие меры были внедрены руководством АО УЗ относительно уменьшения ставок на вагоны-зерновозы и охлаждения рынка (в т. ч. за счет увеличения конкурентоспособности собственных вагонов)?

— Чтобы быть конкурентными на рынке использования зерновозов, АО «Укрзализныця» были внедрены следующие шаги:

1) новый порядок определения и пересмотра ставок платы за использование собственных вагонов перевозчика АО «Укрзализныця» (Порядок №5).

Справка. Фактическая ставка платы за использование собственных вагонов АО «Укрзализныця» в соответствии с Порядком №5, автоматически ежемесячно пересматривается в соответствии с анализом по каждому типу вагона по проценту использования/утилизации вагона и доли вагонов УЗ в общей перевозке за период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число включительно текущего месяца. По результатам такого анализа ставка платы может увеличиваться или уменьшаться на +/-100 грн или оставаться без изменений. Также размер ставки платы может утверждаться отдельным решением правления.

2) АО «Укрзализныця» с 20.08.2021 начала работу по активной реализации вагонов в ЭТС «ProZorro.Sales». Какие ставки получила АО УЗ по результатам аукционов, смотрим ниже.

При этом мониторинг торгов в системе ЭТС «ProZorro.Sales» свидетельствует о неравномерности спроса на вагоны АО «Укрзализныци» со стороны зерновиков в течение пикового периода уборки урожая. Так, зафиксирована достаточно низкая успешность аукционов в сентябре – середине октября текущего года, когда на аукционах было выкуплено лишь 25-35% предложенных вагонов.

Начиная с 19 октября 2021 г., на аукционах зафиксирован резкий рост ставок платы вследствие ажиотажного спроса со стороны рынка. С середины октября началась уборка поздних зерновых и масличных культур. Учитывая нынешний рекордный урожай кукурузы, ставки повысились почти в 5 раз – до 6000 грн/сут.

Для уменьшения ставок на зерновозы и охлаждения рынка использования зерновозов, АО «Укрзализныця» предложила рынку новый продукт – продажа зерновозов на более длительный срок (на 1 месяц и 5 месяцев) и увеличила предложение вагонов на рынке. Реализация указанного продукта позволила постепенно уменьшить уровень ставок и успокоить участников рынка. Участники рынка теперь смогут гарантированно получить вагоны под погрузку в заявленные сроки, приняв участие в аукционах с разным периодом обеспечения, различными условиями (маршрутные, групповые) и локацией.

— Какие бы Вы отметили особенности и ключевые вызовы сезона, с какими логистическими проблемами столкнулись игроки агрорынка Украины?

— По моему мнению, возможно выделить следующие логистические проблемы участников зернового рынка в 2021 г.:

1) Значительный рост логистических затрат на перевозку зерновых грузов. Тарифы на перевозку зерна по железной дороге повысились на 8% (именно тариф на перевозку) и почти втрое повысилась вагонная составляющая (с 700 грн/сут. до 2000 грн/сут.). Кроме того, значительно повысились тарифы на перевозку зерна автомобильным транспортом, прежде всего из-за подорожания ГСМ и внедрения жесткого ГВК (увеличились штрафы за перегрузку авто). На фоне роста цен на электроэнергию, материалы, топливо коэффициент ИЦП в 2021 г. вырос более чем на 50%.

2) Ухудшение показателей работы вагонного парка на железной дороге (увеличение оборота вагона, увеличение срока доставки груза) . Основная причина ухудшения – это начатые массовые ремонты железнодорожной инфраструктуры в период пиковых перевозок зерна (сентябрь-ноябрь). К сожалению, отрицательный финансовый результат АО УЗ по итогам первого полугодия и отсутствие средств не позволили вовремя провести ремонты инфраструктуры. После поднятия тарифов в августе и роста объемов перевозок «Укрзализныця» начала ремонт критической инфраструктуры. Сейчас УЗ нужно учесть негативный опыт 2021 г. и в 2022 г. вовремя провести запланированные ремонтные работы. Все это уже запланировано.

3) Увеличение хищений зерновых грузов при перевозке. За 2021 г. был нанесен ущерб от несохраненных перевозок на 37,1 млн грн, что на 19,4 млн грн меньше, чем за 2020 г. Однако при перевозке зерновых грузов убытки от несохраненных перевозок были увеличены на 6,3 млн грн – до 9,8 млн грн. При этом АО «Укрзализныця» принимает меры по уменьшению хищений перевозок грузов:

— углубленно сотрудничает с Нацполицией;

— проводятся оперативные мероприятия по выявлению краж силами ЦУО и ВОХР.

4) Проблемы с несвоевременным обеспечением грузоотправителей ЗПП (запорно-пломбировочный устройство). Из-за несвоевременного обеспечения Винницатрансприбор комплектующими значительно уменьшилось производство ЗПП в первой половине 2021 г. Для решения проблемы в первой половине 2021 г. было внедрено производство ЗПП из давальческого сырья, с 15.12.2021 запущена программа по контролю за использованием ЗПП (с момента производства ЗПП до момента навешивания на вагон), увеличили отгрузки ЗПП напрямую грузоотправителям (без реализаторов).

5) Наличие объективных инфраструктурных ограничений на железной дороге при перевозке зерна в направлении морских портов Украины. Это очень важный вопрос для железной дороги, поэтому предлагаю его рассмотреть более внимательно (инфраструктурные и логистические возможности).

Сейчас инфраструктурные и логистические возможности АО «Укрзализныця» небезграничны: учитывая пропускную способность инфраструктуры, объемы перевозок зерновых грузов в направлении портов составляют 3,5-4,2 млн тонн в месяц (ежедневные нагрузки 2000-2400 вагонов). Так, наибольшие объемы экспортных перевозок зерновых грузов, которые были перевезены в направлении портов в 2021 г., составили 3,6 млн тонн в октябре. Также на пропускную способность влияют и перевозки других грузов в направлении портов.

Вместе с тем, АО «Укрзализныця» принимает все возможные меры по увеличению пропускной способности железнодорожного транспорта в направлении морских портов.

Так, для увеличения пропускной способности припортовых станций необходимо предпринять следующие шаги:

— увеличить процент маршрутизации отправлений зерновых грузов;

— отправителям обеспечить ритмичную отгрузку в течение года, отдельных месяцев и в течение недели;

— внедрить долгосрочное планирование по отгрузке зерновых грузов;

— осуществить дальнейшую реконструкцию и расширение припортовых станций, развитие магистральных путей в направлении портов.

Так, 4 ноября 2021 г. было завершено строительство второго пути (6,8 км) на участке Черноморская – Береговая. Пропускная способность участка Черноморская-Береговая составляла 48 пар поездов в сутки, а после обновления – уже 60 пар. В дальнейшем планируется достроить вторую колею на участке «пост 30 км» – Береговая/Химическая. Пропускная способность участка Черноморская – Береговая – Химическая составит 150 пар поездов в сутки.

На 2022 г. запланировано начать реализацию проекта по электрификации участка Долинская – Николаев – Колосовка, срок строительства – 33 месяца.

Вопросы обеспечения предприятий агропромышленного комплекса пустыми хоппер-зерновозами для отгрузки зерновых грузов, перевозки их до места назначения в установленные сроки находятся на постоянном контроле ответственных подразделений АО «Укрзализныця».

В целом, АО «Укрзализныця» принимает все возможные меры для обеспечения перевозок по железным дорогам Украины в полном объеме, уделяя особое внимание перевозке стратегически важных для экономики Украины зерновых грузов.

Надеемся, что в текущем 2022 г. «Укрзализныця» восстановит рекорд перевозки зерновых грузов по железной дороге, для этого имеем все предпосылки!

Беседовала Анна Танская