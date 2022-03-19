19 марта 2022 10:37

Как следует из сообщения материнской компании Yandex N.V., сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» будут проданы. Ожидаемым покупателем считается VK.

«Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, сегодня подтвердила, что изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы «Дзен»,

— говорится в сообщении.

Продажа сервисов связана желанием компании сконцентрироваться на развитии других продуктов. В приоритете находятся облачные сервисы, электронная коммерция, технологии беспилотного вождения, а также агрегатор такси.

Компания предупредила, что пока что не нашла покупателя и не может гарантировать, что это случится. Риски того, что сделка не будет успешно закрыта, повышают внешнеполитические события, влияющие на экономику России.

По словам источников РБК, ключевым потенциальным покупателя является холдинг VK. Источники издания в этой компании подтвердили факт переговоров, ведущихся с конца 2021 года.

Официальные представители компаний отказались дать комментарий на этот счет.