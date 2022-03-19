Одной из ключевых проблем развития электронной коммерции в Таджикистане является недостаточная и дорогостоящая цифровая связь, которая является необходимой предпосылкой для любой онлайн-транзакции. Об этом заявил постоянный представитель Всемирного банка в РТ Озан Севимли 16 марта в Душанбе на заседании Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ.

«Чтобы электронная коммерция действительно набрала обороты и достигла определенных масштабов, предлагая ощутимые выгоды большему количеству потребителей и производителей, например, фермерам в отдаленных сельских районах, цифровая связь должна быть универсальной, доступной и надежной», — сказал он.

Постпред ВБ со ссылкой на данные GSMA отметил, что количество уникальных абонентов мобильного широкополосного доступа на 100 жителей в Таджикистане в 2021 году составило 44%, тогда как в Кыргызстане данный показатель составляет 53%, в Казахстане – 65% и в России – 77%.

13:00 2 марта, 2021

По его словам, мобильная широкополосная связь в Таджикистане является чрезмерно дорогой и медленной. «По данным Международного союза электросвязи, стоимость подписки на мобильный широкополосный доступ (с объемом данных не менее 1,5 ГБ) составляет в среднем 7,5% месячного валового национального дохода на душу населения и целых 15,3% ежемесячного ВНД на душу населения для бедных домохозяйств, и этот показатель является самыми дорогими в регионе», — сказал Озан Севимли.

Он подчеркнул, что скорость широкополосной загрузки для мобильных пользователей очень низкая, в среднем 6,4 мегабита в секунду (Мбит/с) по состоянию на январь 2022 года, в результате чего Таджикистан занял 135-е место из 140 стран в последнем глобальном тесте скорости «Ookla».

О зависимости от России

Постпред ВБ также отметил, что уязвимость цифровой связи усугубилась в связи с текущим кризисом безопасности и макроэкономическим кризисом в Восточной Европе.

По его словам, в настоящее время большая часть диапазона частот в Таджикистане поступает из России, а некоторыми из основных поставщиков услуг восходящей связи являются государственный казахстанский оператор «Транстелеком», государственный российский оператор «Ростелеком» и частный российский оператор «МегаФон».

Озан Севимли подчеркнул, что в условиях санкций и ухода компаний из рынка России, базирующаяся в США «Cogent Communications» (один из крупнейших в мире провайдеров межконтинентальных магистральных интернет-каналов) разорвала связи с российскими клиентами, включая «Ростелеком» и «МегаФон».

«Это привело к временной перегрузке сети в России, что повышает риск сбоев. Эта ситуация усиливает необходимость безотлагательных и согласованных усилий», — сказал постпред ВБ.

Всемирный банк поможет, нужна только воля властей

Озан Севимли отметил, что Всемирный банк ведет переговоры с правительством Таджикистана по широкой программе цифровой трансформации, которая будет сосредоточена на следующих результатах:

• транзитные маршруты международной связи в Таджикистане необходимо диверсифицировать для достижения большей цифровой устойчивости и пропускной способности;

• национальные телекоммуникационные сети должны быть расширены и уплотнены, чтобы охватить неподключенных и избежать перегрузки сети;

• институциональная и политическая среда становится более благоприятной (т. е. прозрачной и предсказуемой) для привлечения местных и иностранных инвестиций, в том числе благодаря адаптации отраслевого управления к ключевым национальным приоритетам и передовой международной практике и обеспечения независимости отраслевого регулятора;

• повышение кибербезопасности и потенциала защиты данных страны в условиях роста числа кибератак во всем мире. Сюда будет включаться избегание единых точек входа, через которые проходит трафик, что может повлиять на всю цифровую инфраструктуру в стране в случае кибератаки.

Озан Севимли, постоянный представитель Всемирного банка в РТ

Пресс-служба президента РТ

Он подчеркнул, что Всемирный банк готов поддержать эти меры, в том числе посредством инвестиций, направленных на расширение цифровой инфраструктуры и инклюзивность.

Одновременно Севимли предлагает совершенствовать политику и нормативно-правовую базу цифровой экономики, которые, как ожидает он, окажут значительное положительное социально-экономическое и финансовое воздействие.

Постпред ВБ отметил, что в соответствии с исследованием Международного союза электросвязи, Таджикистан в этом направлении в 2020 году занял 187-е место из 193 стран.

«Улучшение нормативно-правовой базы и производительности связаны с положительным и значительным увеличением инвестиций в телекоммуникации, что дает в свою очередь, увеличение охвата услугами, снижение цен, более высокий уровень внедрения, в том числе электронной коммерции, и, следовательно, макроэкономическое воздействие с точки зрения ВВП на душу населения», — заключил Озан Севимли.

Нужен закон и стратегия развития

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил соответствующим правительственным структурам разработать в кратчайшие сроки законопроект «Об электронной коммерции».

Пресс-служба президента РТ

Также поручено разработать проект Стратегии развития электронной коммерции и план мероприятий по ее реализации, сообщила в минувший вторник пресс-служба президента.

Стратегия и программа действий должны включать комплекс мер по повышению цифровых и финансовых навыков населения и предпринимателей, развитию инфраструктуры и логистики электронной коммерции, совершенствованию документооборота и электронных платежей.

Профильным ведомствам президент поручил принять действенные меры для плавного перехода от традиционных к цифровым системам с учетом важных вопросов отрасли, в том числе полного внедрения электронных технологий в коммерческую деятельность, широкого использования банковских и мобильных карт, сокращения торговли наличными, внедрения электронных чеков.

При этом отмечается важность обеспечения безопасности во всех сферах использования цифровых технологий.

Кроме того, профильные структуры обязались в кратчайшие сроки усовершенствовать образовательные программы и создать благоприятные условия для широкого изучения информационно-коммуникационных технологий.

Соответствующим министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам было поручено принять меры по совершенствованию нормативно-правовой базы для работы информационно-технологических парков и создания таких парков.

Пресс-служба президента РТ

«Неуслышанное» предложение

Представители международных финансовых организаций неоднократно предлагали таджикским властям покончить с бизнесом Службы связи при правительстве РТ на телекоммуникационном рынке страны, от которого зависит цифровая трансформация страны.

09:03 27 апреля, 2021

Подразделение этой Службы («Таджиктелеком») в настоящее время имеет эксклюзивное право на поставку в страну интернета-трафика. Местным провайдерам и операторам мобильной связи запретили самостоятельно покупать интернет в соседних странах.

В январе 2016 года в стране создали Единый коммуникационный центр при «Таджиктелеком», через который проходят международные услуги связи и интернет-трафик всех операторов и провайдеров.

Весной прошлого года бывший постпред Всемирного банка Ян-Питер Олтерс предложил властям отделить Службу связи от его подведомственного оператора («Таджиктелекома»).

По его словам, доминирование на рынке государственной компании снизило темпы роста рынка и повысило стоимость услуг, что ухудшило доступность интернета и сократило количество абонентов.

«Таджикистан страдает от высоких цен на интернет-услуги и ограниченного доступа к сети, особенно в сельской местности, где проживает более 70% населения», — сказал Олтерс.

Экс-постпред ВБ отметил, что существующая на рынке ситуация сдерживает вливания новых частных инвестиций в телекоммуникационный сектор и ограничивает развитие интернет-рынка в стране.

По его словам, менее одного из ста домохозяйств имели широкополосный доступ к интернету (в основном в городах), и только 35% имели доступ к мобильному Интернету.

Также он подчеркнул ограниченный доступ предприятий к цифровым услугам, заключив, что «действующая в стране ситуация с доступом к интернету препятствует экономическому развитию, в том числе преобразованию промышленных секторов страны».

Что такое электронная коммерция?

10:53 17 марта

Электронная коммерция (E-commerce) – это предпринимательская деятельность, которая связана с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. Если упростить, то любые действия с коммерческим уклоном в глобальной сети подпадают под определение онлайн-коммерция.

Эта сфера зародилась в США, потом получила развитие в Европе и в конце 90-х годов прошлого века стала развиваться в Китае и России.

Электронная коммерция объединяет такие глобальные категории, как онлайн-продажи, интернет-банкинг, бронирования билетов и отелей, транзакции в платежных системах, онлайн-маркетинг и реклама.

Специалисты отмечают, что в техническом плане электронная коммерция в Интернете стоит на трех основах – сервер, база данных и система доставки товара или услуги покупателю. Критически важна первая составляющая – качественный и быстрый сервер. База данных нужна крупным объектам, а доставка электронных товаров или услуг не требует сложной логистики.

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