До войны НАТО для Украины было определенным маркером цивилизационного выбора. Как ориентация на Евросоюз, только в плоскости безопасности. Вступление в НАТО воспринималось как дополнительная гарантия, что «запоребрик» когда-нибудь в далеком будущем не будет нас трогать.

Отсутствие НАТО никак не мешало развивать бизнес

, строить свою жизнь, инвестировать в Украину. Коррупция, обременительная налоговая система, проблема с верховенством права – это мешало. А отсутствие военной защиты – нет.

Украинцы радостно инвестировали заработанные средства в недвижимость, предприниматели строили инфраструктуру, общество строило планы на годы вперед.

24 февраля 2022 года все изменилось.

Спросите себя, если завтра прекратится война и мокши, потерпев поражение, откатятся на границы 2014 года:

Купили бы вы квартиру в Киеве?

Инвестировали бы вы в строительство дорог?

Построили бы вы новый элеватор?

Будете ли вы планировать будущее для своих детей в Украине?

Думаю, что на все эти вопросы ответ будет отрицательным.

Ибо «прилетело в дом» – уже не абстрактная фраза, а реальность. И никто не хочет через год-два потерять все имущество, приобретенное тяжелым трудом.

Ибо хорошо построенная дорога через полгода после подписания мира может превратиться в «ландшафтный дизайн» из воронок. А планировать будущее своих детей в зоне, которая снова и снова может становиться зоной активных боевых действий, – это нонсенс даже для людей, не знающих военное дело.

Если не будет четкого ответа на вопрос безопасности, в Украину больше не придут инвестиции (рано считать компенсации от России, дамы и господа), а из страны безвозвратно выедут миллионы людей. Миллионы, которые пока надеются вернуться в свои дома.

Поэтому сегодня вопрос НАТО – уже не вопрос престижа или цивилизационного выбора. Это вопрос выживания, возвращения жизни на землях, изуродованных войной.

Дикое Поле было диким на протяжении веков, потому что на этих землях нельзя было ничего построить и вести какую-то оседлую жизнь. Постоянно приходили «ордынцы», убивали и грабили.

Если наше общество не сможет прийти к согласию по вопросу безопасности для Украины, и мы будем «договариваться посередине», на юго-востоке (а то и на всей Украине), у нас снова будет Дикое Поле.

Москве не нужно будет нас побеждать и захватывать. Просто существование угрозы от «кочевников» будет опустошать наши земли и сводить на нет любую экономическую жизнь в стране, а молодежь с детьми будет искать защиты и безопасности где-нибудь.

Поэтому, думай-ТЕ!

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