Фото: 123rf / Legion-Media

«Яндекс» в 2022 году может приостановить инвестиции в России. Это следует из годового отчета головной компании IT-гиганта, Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах.



«Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом», — цитирует РБК введение документа. Любой экономический спад в России — вызванный, в частности, курсом рубля или санкциями — может отразиться на финансовой деятельности головной компании, указано в нем.



Кроме того, «Яндекс» ожидает негативных последствий для рекламного бизнеса

из-за ухода международных компаний. Остановка судоходных перевозок может привести к уменьшению выбора товаров в сервисе электронной коммерции, пояснили здесь.



Следом документ прокомментировали в самой компании. Речь, по словам представителей «Яндекса», идет приостановке инвестиций в новые и экспериментальные сервисы. При этом компания продолжит инвестировать в ключевые направления бизнеса

в России — такие, как поиск, транспорт, электронная коммерция, стриминг.



«Публичные компании должны предупреждать своих акционеров обо всех возможных рисках, даже гипотетических. Эти ситуации могут никогда не произойти, но должны быть перечислены в годовом отчете на биржу», — пояснили в пресс-службе компании.



Гендиректором «Яндекса» в России с 15 апреля стал Артем Савиновский, ранее возглавлявший в компании направление медиасервисов. Сообщалось, что новую должность он будет совмещать с выполнением обязанностей руководителя отдела медиасервисов.



На этой неделе «Яндекс» опроверг появившиеся в СМИ данные о запрете относительно продажи сервисов. «Эта информация не соответствует действительности», — заверил «Интерфакс» представитель пресс-службы.



В середине марта «Яндекс» сообщил о возможной продаже «Дзена» и «Новостей». В компании отметили, что хотят сосредоточиться на других перспективных направлениях бизнеса (например, на поиске и e-commerce).

fbq('init', '156178163031709'); fbq('track', 'PageView');