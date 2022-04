Эстония и Латвия в четверг, 21 апреля, официально признали войну России против Украины геноцидом.

«За» проголосовали 86 депутатов парламента Эстонии.

«Российская Федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, заключения, осквернение трупов», — заявили в парламенте Эстонии.

Парламенты стран призвали поддержать расследование доказательств военных преступлений, совершенных Российской Федерацией по всей территории Украины.

Глава комитета иностранных дел Латвии Рихард Коль заявил: «Латвия и ее общество

продемонстрировали непреклонную поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Приняв это заявление и единодушно, мы продолжаем это делать. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов».

Латвия и Эстония Латвия призвали усилить санкции против России, отказаться от российских энергоносителей и увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

Напомним, президент США Байден уже дважды назвал геноцидом вторжение России в Украину.

“Да, я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее: Путин просто пытается стереть с лица земли саму идея существования украинцев”, – сказал он.

Президент Франции Макрон, напротив, не использует такой термин: “Слово геноцид имеет конкретный смысл, и юристы, а не политики должны его определять”, — полагает он.

Эксперты же в сфере международного права отмечают: юридических признаков геноцида России против украинского народа становится все больше.

