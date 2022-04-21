На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

– Как приток украинских беженцев влияет на рынок труда? Что показывают первые месяцы? В какую сторону меняется рынок труда?

– Конечно, влияет. Сейчас приток беженцев уже составляет почти 32 000 человек, одна треть из них – школьники и дети, две трети – люди трудоспособного возраста.

Согласно отчету Института конъюнктуры, дефицит квалифицированных специалистов до сих пор сохраняется. Более того, остается проблемой номер один.

В очень трудной ситуации оказались компании, экспортировавшие продукцию в Россию, Белоруссию и Украину.

– Им приходится сокращать работников?

– Конечно. При этом экспортирующие в другом направлении предприятия не сталкиваются с проблемой спроса. Их проблемы – дефицит рабочей силы, поиск альтернативного импортного сырья.

Некоторые предприятия даже в такой ситуации наращивают обороты. Во время своего недавнего визита в Нарву металлообрабатывающая компания Fortaco сообщила, что их оборот увечился на 30-40%, поскольку у них появились новые партнеры в сфере военной промышленности Европы.

Некоторые импортеры металла из России, Белоруссии и Украины уже нашли альтернативные рынки, сейчас импортируют с Дальнего Востока, из Азии. Конечно, переориентация бизнеса занимает время, это очень непростой процесс.

– Как проходит адаптация людей на рынке труда без знания эстонского?

– Украинские беженцы оказались в очень тяжелой психологической ситуации, им нужно время, чтобы прийти в себя, отправить детей в сады и школы, решить насущные вопросы. Только потом они смогут начать искать работу.

Почти 1800 беженцев уже устроились на работу. Это 11% людей трудоспособного возраста из числа беженцев.

Думаю, что это неплохой результат.

– За какую работу им приходится браться? В основном, за простую, ведь дефицит специалистов не уменьшается?

– Всех деталей я не знаю. Известно, что беженцам предлагаются гибкие условия работы – неполная рабочая неделя и т.д.

Беженцы очень востребованы в сфере услуг, которая испытывает огромный дефицит кадров.

Сегодня на сайте Кассы страхования от безработицы имеется 8000 свободных рабочих мест, в качестве безработных зарегистрировано около 47 000 человек. По состоянию на 24 февраля, число официальных безработных составляло порядка 44 000.

– То есть, безработица увеличилась?

– Немного. Надо иметь в виду, что беженцев работоспособного возраста около 12 000, и они точно помогут экономике Эстонии. Знание языка – очень важно, так же, как и адаптация, знание эстонского общества, его традиций, а также и отношения между людьми. Здорово, что у нас так много добровольцев, которые помогают этой адаптации.

– Хватит ли рабочих мест на всех?

– В ближайшее время очень многое будет зависеть от развития мировой экономики, от этой ужасной войны в Украине. Напомню, что доля России в мировой экономике – всего 2%, и реорганизация возможна. Это касается даже тех компаний, которые тесно связаны с российским рынком.

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