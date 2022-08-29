Международный опыт, выход на крупных инвесторов и упрощенные налоговые программы побуждают основателей стартапов из России запускать свои проекты за рубежом. Разберемся, как выбрать «правильную» страну для технологичного проекта.

На международном рынке легче масштабироваться, увеличивать аудиторию и получать мировую экспертизу менторов, инвесторов. Решаться на переезд порой приходится не только из-за амбиций. Влияет и нестабильная конъюнктура рынка. Поэтому многие предприниматели выводят свои стартапы на международную аренду, минуя российский рынок. Но несмотря на налоговые льготы и привлекательность, ошибиться с выбором страны просто. Пройдемся по основным критериям, которые важно учитывать.

Кредиты для бизнеса на Банки.ру



Как чувствуют себя российские стартапы

Общий объем венчурных инвестиций в России за 2021 год вырос до 2,4 млрд долларов. Хоть это и больше в 3,5 раза, чем в 2020 году, в мировом контексте эта цифра невелика. Для сравнения, в Европе только финтех оценивают в 110 млрд долларов. Почему Россия не становится центром стартап-инвестиций, неужели у нас мало талантов? Дело не в этом. По данным ежегодного российского исследования Venture Barometer 2022, менее привлекательным отечественный рынок делает невозможность предсказать экономическую и потребительскую активность. Еще одна причина — в нашей стране не сложилась инфраструктура экзитов, количество покупателей стартапов ограничено. Из-за этого оценки проектов не могут быть достаточно высокими, а значит, падает их инвестиционный потенциал.

В России при населении в 145 млн человек не самая широкая аудитория для технологических проектов. В нашей стране велик разрыв в доходах между столицей и регионами, невысока покупательская способность при средней медианной зарплате для массовых профессий в 35 тыс. рублей по итогам 2021 года.

Наконец, если вы думаете о релокации в будущем, имейте в виду, что переезд существующего бизнеса

оценивается в десятки, если не сотни тысяч евро. Придется с нуля выбирать банк, консультироваться по выбору системы налогообложения, финансово поддерживать сотрудников во время переезда, снова проходить регистрацию, закрыватьв России и одновременно с этим решать бытовые вопросы.

Кроме того, пока вы начинаете здесь, там уже кто-то занимает вашу свободную нишу. Вы упускаете лучшее время для развития своего проекта. Именно поэтому все больше российских основателей компаний решают сразу развивать свой продукт в другой стране.

Выбираем рынок: критерии

С учетом экономики стран, делового климата, стоимости ведения бизнеса и уровня рабочей силы, самыми комфортными странами для развития стартапа в 2020-м году эксперты выбрали Германию, Великобританию, Ирландию, Швейцарию, Эстонию. Казалось бы, остается только выбрать климат. Но не все так очевидно.

в Швейцарии получить нерабочие визы нерезидантам ЕС нереально, а еще там высокие цены на жизнь.

Размер рынка, инвестиционный климат и покупательская способность

Обращайте внимание на динамику рынка венчурных инвестиций и то, какие суммы привлекают финтех-проекты из этих стран. Например, стартапы из США за 2021 год получили инвестиций на 330 млрд долларов. Причем больше половины всех проектов — это молодые компании, они получали в среднем по 100 млн долларов. В Китае за тот же период вложения в стартапы составили 103,6 млрд долларов.

Стоит также помнить, что никто не будет вкладывать большие деньги в ваш проект, если продуктом не будет интересоваться платежеспособная аудитория.

Образованность целевой аудитории и спрос на технологии

Изучите, в каких странах есть спрос на отрасль, в которой вы собираетесь развиваться. Проекты в области финансовых технологий получили сильное развитие в Великобритании, Нидерландах, Литве. Научные проекты ждет хорошая перспектива в Германии, а электронная коммерция сейчас популярна в Португалии.

Язык и культурные особенности

Раньше в Китае начинающим стартаперам было достаточно хорошо говорить на китайском, чтобы впечатлить местных инвесторов. Теперь эта тенденция ушла и куда более важны связи и рекомендации местных предпринимателей. А еще в китайской стартап-культуре конкуренты могут саботировать друг друга и переманивать сотрудников. Стоит учитывать и эти особенности страны.

Поддержка МСП, налоги и иммиграционные программы для фаундеров

Проще всего молодым проектам получить визу и налоговые льготы в Прибалтике. Например, в Латвии есть фиксированная налоговая ставка для стартапов — 302 евро, без нее нужно платить 30% социальных взносов от зарплаты. Можно компенсировать 45% налогов за сотрудников. Ставка на прибыль для всех компаний — 0%. В Литве ставка на прибыль — 15%, но ее можно понизить до 5% (штат при этом должен быть не больше десяти человек).

Идеальный инвестиционный портфель эмигранта-2022

Риски для предпринимателей

Помните, что придется столкнуться и с трудностями. В Европе непросто с передачей права собственности в компании, учредитель несет ответственность за убытки компании, а в налоговой системе иногда можно запутаться. Получается, самая большая лазейка для предпринимательских рисков лежит в юридическом вопросе. Поэтому существуют целые консалтинговые компании, менторы и юристы, которые сопровождают стартапы при запуске за границей. Если даже не покупать полный пакет их услуг, то за консультацию заплатить стоит.

Тем не менее у наших фаундеров есть преимущество перед зарубежными конкурентами — менталитет. Наши предприниматели известны своей гибкостью и умением сочетать риск с вероятностью крупного выигрыша. Учтя все факторы выше, шансы выбрать безопасную юрисдикцию для вашего проекта увеличиваются, а значит, успех не заставит себя ждать.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.