В обменных пунктах Украины сегодня, 29 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился — 8,55 гривен за злотый.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка — 39,75 грн (39,75 — 26 августа)

продажа — 40,55 грн (40,60 — 26 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка — 39,55 грн (39,65 — 26 августа),

продажа — 40,65 грн (40,75 — 26 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка — 8,00 грн (8,10 — 26 августа),

продажа — 8,55 грн (8,55 — 26 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 августа составляет 36,5467 гривен за евро (+0,0659 грн).

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

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