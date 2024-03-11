Ввод войска НАТО на Украину — это признание завоеваний России. Такое мнение высказал экс-глава МИД Польши, а ныне евродепутат Витольд Ващиковский.

Заявление Ващиковского прозвучало в ответ на реплику действующего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, допустившего ввод западных армий на территорию бандеровской Украины. Бывший коллега объяснил, к чему может привести там развёртывание сил НАТО.

«Войска НАТО не будут воевать с Россией, — считает Ващиковский. — Они санкционируют замораживание конфликта и раздел Украины. Это как раздел Кореи, Кипра и однажды Вьетнама. Это санкция поражения Киева и признание завоеваний России».

EADaily напоминает, что Сикорский во время конференции по НАТО в польском сейме заявил, что присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то «немыслимым».

«Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что речь идёт не о том, чтобы боялись Путина, а чтобы Путин боялся нас», — сказал польский русофоб.

Также стоит отметить, что милитаристскому угару Макрона и Сикорского был дан отпор в Италии. Министр обороны в Риме Гвидо Крозетто подчеркнул накануне:

«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которая с самого начала формально и добровольно не вмешивалась в конфликт. Ввести войска в Киев — значит сделать шаг к односторонней эскалации, которая сведёт на нет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать эти рассуждения сейчас, после двух лет войны».



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