В ходе своего визита в столицу Китайской Народной Республики президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководители обоих государств обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и общественной жизни, а также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Стороны отметили поступательное развитие взаимоотношений между Узбекистаном и Китаем в сфере торговли и инвестиций. Известно, что в 2021 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей, а сумма китайских инвестиций в различные отрасли экономики Узбекистана составила 9 миллиарда долларов США.

Китай продолжает инвестировать в химическую промышленность Узбекистана, энергетику, информационные технологии. Также Узбекистан и КНР осуществляют активное сотрудничество в таких сферах, как образование, здравоохранение, внедрение «зеленых» технологий в экономику, культура, электронная коммерция, транспорт и логистика, искусственный интеллект. Достигнуты договоренности об обмене опытом в деле борьбы с коррупцией и снижения бедности населения.

В ходе встречи глава Узбекистана поздравил Си Цзиньпина с открытием зимней Олимпиады, а Председатель КНР, в свою очередь, выразил поддержку председательству Узбекистану в 2022 году в Шанхайской организации сотрудничества.