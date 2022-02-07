Правительство Хабаровского края разместило на сайте госзакупок тендер на утилизацию одного портрета Дмитрия Медведева. Канцелярский товар был закуплен еще в бытность нынешнего замглавы Совбеза президентом России.

В приложении к тендеру содержится описание предмета – он ориентирован вертикально, накрыт стеклом, на фоне размещен триколор. Размер – 297 мм на 420 мм.

Аналогичный случай произошел в 2019 году на Ямале – там включили в тендер на утилизацию техники и мебели сразу два портрета Медведева, за уничтожение каждого обещали дать по 633 рубля. Ответственный Алексей Кокшаров назвал произошедшее «фатальной нелепостью» и впоследствии был уволен.

Еще раньше, в 2013 году, в Кирове судебные приставы арестовали портрет Медведева – он оказался единственной ценной вещью в квартире должника.