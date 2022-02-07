С началом нового месяца НБУ выпустил отчет по итогам своей деятельности на валютном рынке. В январе отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,31 млрд долларов США. Статистика показывает, что регулятор был одним из главных продавцов иностранных валют на рынке. НБУ старался «погасить» панику после серии публикаций в западных СМИ о скором военном вторжении РФ в Украину. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Валютные интервенции НБУ 02.2021−01.2022 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Как видно из представленной диаграммы, в прошлом месяце на межбанке наблюдалась рекордная с марта 2020 года активность Нацбанка. Регулятор стремился не допустить чрезмерного ослабления гривны относительно евро и доллара США, как это случалось в 2015 году. На текущей неделе, вероятно, плавная ревальвация украинской национальной валюты продолжится. НБУ своими валютными интервенциями подает сигналы участникам рынка о допустимых уровнях ослабления гривны.

На прошлой неделе, по оперативным данным Нацбанка, им в основном покупались иностранные валюты. НБУ приобрел на межбанке 330,7 млн долларов США. Это говорит о стабилизации ситуации и уходе с рынка спекулянтов, которые «играли на понижение» курса гривны. При этом нерезиденты продолжают выводить полученные от продажи ОВГЗ средства в материнские юрисдикции.

Украина планирует выплатить владельцам ВВП-варрантов в 2023 году от 1,3 до 2,4 млрд грн, поскольку рост экономики по итогам 2021 года может составить 3,2−3,3% ВВП. Обоснованием для таких предположений служат данные Госстата об увеличении реального ВВП за октябрь-декабрь прошлого года на 5,9%.

Участниками международных финансовых рынков было весьма позитивно воспринято заявление МИД РФ о недопустимости военного конфликта с Украиной. Это видно по графику украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году. Данный показатель вырос до отметки в 97,88% от номинальной стоимости.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2022 году по состоянию на 07.02.2022 (%). Источник: dragon-capital.com

Министерство финансов Украины недавно провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, в результате чего их находящийся в обращении объем сократился до 912 млн долларов США.

Аналитик полагает, что на текущей неделе гривна к доллару США укрепится до уровня 28,05. Единая европейская валюта, судя по всему, упадет к отметке 31,95.

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