После развала СССР, который стал возможен не просто благодаря стечению обстоятельств, просчётов в экономике и политике, козням Запада, но прежде всего предательству, Западу показалось этого мало. Уже публиковались карты расчленённой России, с образованием на её пространстве нескольких удельных княжеств, которые было бы легко подчинить, а в случае чело и стравить между собой.

Все мы помним, как наёмники пришли в Чечню и принесли много бед не только чеченскому, но и всему российскому народу. Тогда страна стояла на грани развала. И тогда стало понятным, что у России один выход – вновь стать великой, могучей державой, которую кто-то уважает, а кто-то боится и ненавидит, но не смеет даже помышлять о её уничтожении.

Запад не мог поверить, что такое в России возможно. И до сих пор не верит.

О принижении роли нашей страны в мире я уже рассказывал в статье «Мировая экономика обмана: какова в действительности доля РФ?»

Теперь стало совершенно ясно, что и в политике, и в экономике действуют совсем другие законы, нежели те, которые придумал Запад.

Глобализация сделала мировую экономику очень хрупкой, страны зависят друг от друга. И если где-то проблема, она может аукнуться по всему миру.

Казалось бы: ну какие у нас особые экономические отношения с Великобританией! А с чего бы там так резко дорожает электроэнергия, начинаются массовые выступления, инфляция уже составила 9%, а в следующем году ожидают 18-22%? Ну, оно-то понятно: Путин виноват!

Посмотрите на фото к этому материалу. Это вчерашние массовые выступления в Праге. Самые массовые с 1968 года. Каковы требования? Протест против роста цен на газ, требования нейтрального статуса по Украине и отставке кабмина.

Это – первая ласточка. Подобное ожидается во всех странах Евросоюза, а в ноябре – и в США. Но там несколько иные причины, как вы понимаете.

Но опять во всём виноват Путин?!

Как же так? Вы много лет пытались разрушить Россию изнутри, создавая и прикармливая оппозиционные движения и настроения, вы расширяли НАТО на восток, стремясь приблизить грозное оружие к границам нашей страны, вы культивировали русофобию и фашизм в Европе, вы создали из Украины Антироссию, вы игнорировали много лет интересы России, чихать хотели сначала на уговоры, а потом на требования нашего руководства, вы всячески унижали Россию, в т.ч. в спорте, вы ввели санкции, от которых пострадали сами – вплоть до угрозы свержения правительств, массовых народных волнений и полного разрушения экономик. А виноват Путин?!

Нет, ребята, мы вас предупреждали, мы вас просили, мы были очень терпеливыми, что расценивалось как слабость. Теперь всё. Если не получилось по-хорошему, мы добьёмся всего всё равно, и это каждый должен помнить и понимать.

Россия сейчас бьётся за свою безопасность. Наши ребята вынужденно гибнут на украинском фронте, чтобы были свободными в нашей стране будущие поколения и чтобы Россия – была.

Практически ни у кого нет на Западе сомнений, что мы победим. Главное – чтобы там вовремя опомнились и не допустили саморазрушения. России нужна сильная Европа как экономический партнёр и гарантия стабильности.

Первыми это осознали рядовые чехи и англичане, которые, как оказывается, не одобряют политики своих правительств. Вскорости это осознание придёт ко всей Европе.

Видео с антиправительственного митинга в Праге 3 сентября 2022 года:

Алексей Карпов

____________________

Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Источник