С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно — управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 «Оникс», крылатые ракеты «Искандер-К».

Об этом сообщают Воздушные Силы в Телеграме, передает Укринформ.

Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых — Х-59 и предположительно «Искандер-К» — были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.

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Как сообщалось, Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету в районе Кривого Рога.