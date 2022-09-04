Германия намерена выделить Украине очередную финансовую помощь в сумме € 200 млн. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, передает сегодня, 4 сентября, ТАСС.

Как сообщает агентство, заявление было сделано в интервью медиагруппе Funke.

«Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц», — сказала она.

В воскресенье в Берлине ожидают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Я поговорю с премьером о том, как мы можем еще поддержать украинское правительство в вопросе снабжения беженцев. Речь при этом идет об обеспечении жильем, теплом, одеждой и медицинскими средствами», — отметила Шульце.