Власти Великобритании решили ввести против России санкции за «вторжение на Украину», не дожидаясь самого события – по словам главы МИД королевства Элизабет Трасс, в ближайшее время Лондон расширит перечень ограничительных мер.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине», – цитирует министра ТАСС.

По словам главы британской дипломатии, расширение санкций коснется «любых компаний, представляющих интерес для Кремля и российского режима». Она пообещала: «олигархам Владимира Путина» и предприятиям, служащим опорой для России, «не удастся спрятаться».

Трасс также отметила, что Британия не исключает никаких вариантов помощи официальному Киеву в том случае, если произойдет эскалация ситуации. Она напомнила о планах вдвое увеличить контингент в Эстонии в составе многонационального батальона НАТО.

Как сообщал Ruposters, ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал попытки США воздействовать на Москву и Пекин с помощью санкций.