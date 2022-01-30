Объем розничных онлайн-продаж физических товаров в Китае превысил порог в 10 трлн юаней (1,58 трлн долларов США) и достиг 10,8 трлн юаней в 2021 году, сообщило в четверг Министерство коммерции КНР.

В 2021 году розничные онлайн-продажи в Китае достигли 13,1 трлн юаней, заявил на брифинге для прессы официальный представитель MOC Гао Фэн.

По словам Гао, розничные онлайн-продажи физических товаров составили 24,5% от общего объема розничных продаж потребительских товаров и обеспечили 23,6% роста розничных продаж потребительских товаров в 2021 году.

Он добавил, что неуклонно растущий рынок онлайн-торговли стал важной силой, поддерживающей рост, занятость и потребление на стабильном уровне.

По словам Гао, в прошлом году на потребительском рынке Китая наблюдалась тенденция к модернизации, при этом здоровые, экологичные и высококачественные товары все больше предпочитались потребителями. Данные показывают, что продажи устройств для умного дома выросли на 90,5% в годовом исчислении в 2021 году, а продажи органических овощей выросли на 127,6% в годовом исчислении.

Электронная коммерция в сфере услуг продемонстрировала устойчивый рост. По словам Гао, продажи онлайн-кейтеринга выросли на 30,1 процента в годовом исчислении, что на 27,9 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

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