Сборная Украины в составе Виталия Труша, Тараса Лесюка, Ольги Абрамовой и Анастасии Меркушиной заняла 8-е место в смешанной эстафете (2х6 км + 2х7,5 км) в заключительный день чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере.

Украинцы (7 штрафных кругов + 16 дополнительных патронов) уступили победителям из Норвегии (2+11) 6 минут 09,1 секунды, передает Укринформ.

Обладателями «серебра» стали немцы (2+13), «бронза» досталась швейцарцам (5+18).

В 14.30 континентальное первенство завершит одиночная смешанная эстафета (6 км + 7,5 км), в которой за «сине-желтых» выступят Денис Насыко и Вита Семеренко.

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Напомним, следующие биатлонные соревнования состоятся на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) 4-20 февраля.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine.