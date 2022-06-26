Наталья МИЧКОВСКАЯ

26 июня 09:30

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Итак, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Украинцы встретили новость с восторгом, а президент Владимир Зеленский назвал этот момент историческим.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза», — написал президент в «Твиттере».

Очевидно, что принятое решение – огромная моральная поддержка со стороны Европы. А о том, насколько существенным будет влияние нашего кандидатства на отечественную экономику, мы поговорили с экспертами.

Не раньше 2029-го

Стандартная процедура вступления в ЕС для государств-кандидатов длится от нескольких лет до десятилетий. В правительстве назвали довольно оптимистичный срок вступления Украины в Европейский Союз – 2029 год. Об этом сказала генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк. По ее словам, сделать это раньше маловероятно из-за огромного количества законов, которые нужно принять и имплементировать. При этом открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

Напомним, что для сохранения статуса кандидата и дальнейшего продвижения по евроинтеграции Украина должна выполнить ряд требований: усилить борьбу с коррупцией, назначить новых руководителей НАБУ и САП, продолжить реформы судебной системы и Конституционного суда, имплементировать антиолигархический закон, изменить законодательство о медиаресурсах и национальных меньшинствах.

Украина планирует выполнить эти условия до конца 2022 года, но это будет только началом многолетней процедуры.

А что там с фондами?

По словам Натальи Форсюк, статус кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает Украине доступ к структурным фондам. Чиновница отметила, что доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, причем деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно.

Эксперты, опрошенные «КП в Украине», говорят, что все не совсем так. Наиболее частое сомнение заключается в том, что деньги «освоят» и «распилят».

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что украсть эти деньги не получится, причем речь идет о действительно серьезных суммах.

— За счет этих денег в теории можно построить дороги, инфраструктуру и новые предприятия, — говорит Охрименко. – Хотя вопрос, насколько правильно получится ими распорядиться, действительно есть. Например, Польша была отстроена фактически с нуля благодаря этим фондам, а вот в Венгрии ничего не получилось. Получилось и в Румынии, а вот в Болгарии – нет. Очень успешно фонды использовала Словакия: до вступления в ЕС она была самой бедной страной в Европе, а сейчас она очень крута.

Кроме того, продолжает эксперт, есть и второе большое «но»: доступ к фондам откроется только после вступления в ЕС, но когда это случится, никто не знает.

— Без полноценного членства никакого доступа к фондам не будет, — уверен Александр Охрименко. – Законодательство ЕС очень жесткое и бюрократизированное, и для Украины никто не будет делать исключение.

«Не пропадем и даже сможем многому научить»

Что касается бизнеса, то, считает директор консалтинговой компании «Михайлов и партнеры» Виталий Михайлов, для него кандидатство в члены, а в перспективе и членство в ЕС несет больше плюсов как минимум потому, что внутренний рынок увеличивается в 10 раз. В перспективе будут уменьшаться и исчезать пошлины, а доступ к кредитам упростится.

— Попробуй сейчас бизнесу взять кредит в банке, особенно после того, как подняли учетную ставку, — говорит Михайлов. – Стоимость кредита будет 30% и выше. А стоимость кредита в Европе – до 5%, это цифры другого порядка. Плюс доступ к европейским технологиям, европейскому образованию – все это для нас станет гораздо доступнее. А хорошее образование – это инвестиции в экономику.

Кроме того – доступ к европейским грантам, а это колоссальные бюджеты, это дотации сельскому хозяйству. Михайлов убежден, что у Украины есть все шансы пойти по пути Польши, которая после вступления в ЕС сделала огромный рывок, поскольку Польша вполне сопоставима с Украиной по территории, численности населения, географическому расположению.

— Сейчас очень тяжелое время для нашей страны, но это и время больших возможностей, — говорит эксперт. — Конечно, будут приниматься новые законы, вводиться новые стандарты, и все это коснется бизнеса. Но нашим предпринимателям к изменениям не привыкать. Тем более после того, с чем столкнулся украинский бизнес во время войны.

Виталий Михайлов уверен, что все у украинцев будет хорошо поскольку мы – предприимчивые и трудолюбивые.

— Мы уже сегодня многое сделали лучше, чем в Европе, — говорит Михайлов. – Простой пример. Многим европейским ресторанам, пабам, кондитерским больше 100 лет, о чем гордо сообщают вывески. Но какой там сервис? Между нами говоря, его зачастую вообще нет. Складывается впечатление, что они за 100-150 лет очень мало изменились. Клиентам не улыбаются, столы часто не убирают и не вытирают, по праздникам и выходным практически не работают, в 23.00 закрываются, то есть в 10 вечера еду уже не закажешь. Про банковские услуги вообще говорить не буду: сегодня многие украинские переселенцы на своем опыте убедились, что, если сравнивать с нашими банковскими услугами, Европа живет в далеком прошлом.

Словом, резюмировал Михайлов, банки, рестораны, магазины у нас однозначно лучше. Так что украинцы не просто не пропадут в Европе, но и смогут многому научить европейцев.

«В Европе худшая налоговая система»

Надо сказать, что в экспертной среде радость по поводу кандидатства в члены ЕС далеко не всеобщая. Так, например, экономист Владислав Банков считает, что это решение в краткосрочной перспективе вообще никак не повлияет на экономику.

— Доступ к рынкам у нас и так фактически открыт, — говорит эксперт. – Что касается борьбы с коррупцией, то есть всем известный и действенный метод — дерегуляция. Но если это сделать, то чем тогда занять сформировавшуюся касту коррупционеров-антикоррупционеров? В украинских реалиях это десятки тысяч людей, финансируемых из бюджета и являющихся либо источником коррупции, либо борцами с коррупцией.

Бизнесу же сегодня надо просто выжить – ни о каких новых реалиях, правилах, требованиях сейчас даже речь не идет. По мнению эксперта, украинцы сегодня должны молиться за здоровье как воинов на передовой, так и тех немногих предпринимателей, которым удается вести бизнес без всяких дотаций и преференций.

Без энтузиазма встретил новость и аналитик Даниил Монин, пояснив, что перспективы Украины пока выглядят довольно туманно.

— В Европе самая худшая налоговая система: ее экономика стагнирует уже 13 лет, — отмечает аналитик. — Копирование экономических европейских практик привело Украину к постоянным кризисам. Я изучал законопроекты и принятые законы, которые якобы приближали нас к стандартам ЕС. Так вот: они не приводят ни к чему, кроме роста бюрократии. Сложные регуляции плодят коррупцию и дополнительные издержки бизнеса.

Эксперт говорит, что при изучении программы относительно того, что нам надо сделать в ближайшее будущем, складывается ощущение, что экономики там практически нет — это все те же «144 реформы Порошенко»: много болтовни и нулевой результат.

— Зато теперь совершенно очевидно, зачем президенту нужен Гетманцев, — поделился Монин соображениями с «КП в Украине». – В такой системе координат Гетманцев – это просто незаменимый человек со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что надо готовиться к тому, что он с нами останется надолго. Я так понимаю, что адаптация к законодательству ЕС – это прежде всего повысить налоги и дальше давить «упрощенку».

«Это все меняет»

Несмотря на скепсис ряда экспертов, а также то обстоятельство, что даже в оптимистичном Кабмине считают, что Украина вступит в ЕС не ранее чем через 7 лет, это ничуть не убавило общей радости в стране относительно принятого решения. Хорошая новость – и этим все сказано!

Экономист Александр Гаврутенко считает, что все дело в том, что наши цели приняли более-менее понятные очертания.

— Конечно, это событие меняет всю архитектуру политической и экономической жизни страны, а она всегда строится на ожиданиях и прогнозах условий, в которых предстоит работать, — пояснил эксперт в комментарии «КП в Украине». — Так делает вступающий в должность чиновник, начинающий проект инвестор или закупающий товар предприниматель. Потому что если ожидать хаоса, непрозрачности, бесконечных волюнтаристских управленческих решений, вездесущего правового нигилизма, эта среда порождает соответствующее качество политиков, госслужащих, бизнесменов. В таких условиях мы жили последние 30 лет, не имея четкого представления о конечной цели своего развития. А эту неопределенность подпитывали своими деструктивными действиями чиновники и любители быстрой наживы.

Другое дело, говорит эксперт, когда политика обретает черты общественно полезных идей, а не строится на тщеславии авторитарных лидеров. Когда бизнес-среда требует эффективности, качества, конкурентоспособности, а не ловкачества и коррупционного капитала. Когда право становится доступным каждому, а не только избранным.

— Я бы сказал, что это совсем другая «среда обитания», — считает Гаврутенко. — Достаточно даже такого призрачного, но вполне реализуемого намека на ее изменение, и «законы выживания» потребуют изменений от всех. Для этого и служит статус кандидата на вступление в ЕС – и это действительно все меняет: и украинское общество, и украинскую политику, и бизнес. И чем быстрее произойдут эти изменения, тем быстрее Украина станет полноценным членом ЕС.​

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