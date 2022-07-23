К сожалению, сегодня государство оставило Нарву, Кохтла-Ярве и Силламяэ одних. Логика Партии реформ проста: смотрите сами, как справитесь. Вот вам удочка, идите сами ловите рыбу.

Новое правительство обещает компенсировать жителям разницу в ценах на отопление и электроэнергию, но забывает о предпринимателях. Их оставляют совершенно одних, мол, пусть сами смотрят, как они удержатся на плаву. Ярким примером является спа «Noorus» в Нарва-Йыэсуу. Обращение его руководителя по телевидению было гласом вопиющего в пустыне. Едва ли его услышали уши Дома Стенбока. Следовало бы четко сказать, как будут компенсировать предпринимателям расходы на непомерно дорогую электроэнергию, чтобы в регионе сохранились рабочие места и доходы семей.

«Следовало бы четко сказать, как будут компенсировать предпринимателям расходы на непомерно дорогую электроэнергию, чтобы сохранились рабочие места и доходы семей».

Вамбола Пааво, журналист

Хорошо уже то, что на фоне безумия зеленого поворота Евросоюза допускаются некоторые исключения. В зимний период для обогрева помещений можно использовать в котельных сланцевое масло. По безумным планам зеленого перехода и Европейского союза, обреченным на провал, мы должны были бы прекратить увеличение ценности нашего самого важного полезного ископаемого — горючего сланца — уже в этом году. Умеет же живущее в пробирке общество

благосостояния генерировать идеи. Однако российский кризис разбил стекляшку, и Европа оказалась во власти суровых северных ветров.

Постфактум неловко слушать комментарии ведущих «Vikerradio» о «Põxit» восьмилетней давности. Якобы горючий сланец — от лукавого, и его использование должно быть немедленно прекращено. Что греха таить, главными поборниками этого были тогда входящие в нынешнее правительство соцдемы. Даже Евгений Осиновский осуждал это.

Сегодня наш горючий сланец и производимое из него сланцевое масло спасают нас от худшего. Правительство разрешило Нарве использовать сланцевое масло для отопительных котлов. За это респект Кайе Каллас. И нарвитянин, и простой шахтер работают на благо эстонского государства и имеют право рассчитывать на поддержку государства. Также на комнатное тепло и электричество по доступным ценам. В любом случае Катри Райк мыслит широко и видит состояние будущего.

Источник