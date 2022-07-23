Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая претендует за пост премьер-министра, намерена изменить то, как работает правительство. Об этом Трасс сообщила в опубликованном в пятницу интервью западной газете, пишет ТАСС.

«Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи», — рассказала 46-летний политик, которая проработала в правительстве Великобритании больше 10 лет, сменив несколько министерских должностей.

В качестве аргументов в пользу необходимости срочных изменений Трасс назвала отсутствие мощного роста британской экономики в последние два десятилетия, «мощный глобальный постпандемийный экономический шок» и конфликт на Украине. «Это важнейший момент для нашей страны. Продолжим ли мы жить в привычном режиме? Или мы сделаем что-то иначе, будем смелыми?» — сказала министр. «Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой, чтобы мы стали великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью», — продолжала она.

Контроль над Банком Англии

В отношении рекордно высокой за 40 лет инфляции в Великобритании (более 9,4% в июне), Трасс уверена, что «она, согласно существующим прогнозам, снизится в следующем году». По мнению кандидата на пост премьера, проблема обусловлена главным образом перебоями в глобальной цепочке поставок и денежно-кредитной политикой. «В будущем я намерена проверить мандат Банка Англии», — пообещала Трасс. В последний раз изменения в этой сфере были сделаны четверть века назад министром финансов Гордоном Брауном (Лейбористская партия). Он предоставил независимость Банку Англии, выполняющему функции центробанка, в определении денежно-кредитной политики.

«Я хочу изучить лучшие наработки центральных банков в мире, посмотреть, какие у них полномочия, и гарантировать, что мы весьма сосредоточены на вопросах денежной массы и инфляции», — сказала политик.

Что касается налогов, которые со времен Брауна почти всегда росли, то Трасс намерена сократить налоговое бремя на £30 млрд ($36 млрд). Таким образом она намерена облегчить жизнь британцев, которые столкнулись с существенным повышением стоимости продовольствия и электроэнергии.

Снижение налогов

В этих вопросах Трасс кардинально расходится с соперником в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьера Великобритании. В интервью западной газете, опубликованном в субботу, Риши Сунак выразил сомнение, что инфляция начнет снижаться в начале следующего года. «Все прогнозы по поводу инфляции за последний год оказались неверными. Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и держалась дольше», — сказал 42-летний политик. Он назвал инфляцию главной проблемой страны.

Сунак выступает против снижения налогов, которые он сам повышал на должности министра финансов в правительстве Бориса Джонсона. Он возглавлял Минфин с февраля 2020 по июль 2022 года. По его мнению, воплощение в жизнь планов Трасс может привести к тому, что «сегодняшняя инфляция укоренится на более долгое время», что нанесет «невероятный ущерб миллионам человек в Великобритании» на фоне роста стоимости жизни.

Он также опасается резкого повышения процентной ставки, что негативно отразится на многих британцах, вынужденных выплачивать кредиты.

Бывший глава Минфина согласен с оппонентом в необходимости срочно изменить систему управления страной. «Поработав в правительстве, я думаю, что система не работает так хорошо, как должна. И это не абстрактная проблема», — сказал Сунак, пообещав с первого дня во главе правительства перевести его работу «в кризисный режим».

Уход Джонсона

7 июля, когда британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он сообщил, что перестанет быть премьер-министром, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство.

Поводом для окончательной утраты доверия консерваторов к премьеру стал скандал вокруг парламентария Криса Пинчера, однако задолго до этого Джонсон был замешан в историю с вечеринками, проходившими в его канцелярии и резиденции в разгар действия коронавирусных ограничений. Из-за этого члены фракции тори в начале июня даже провели вотум о доверии своему лидеру, однако тогда политик смог сохранить пост.