После того, как НБУ скорректировал официальный курс гривны к доллару сразу на 25%, установив его на уровне 36,56 грн/доллар, управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний объяснил, будет ли дальше «падать» украинская валюта.

«Все будет зависеть от притока валюты в страну. То, что Национальный банк не отпустил полностью доллар, но приравнял его к наличному курсу — в этом больше позитива», — цитирует эксперта 24 канал. Он добавил, что экспортеры де-факто были обложены дополнительным налогом ориентировочно в 20%, а Украине нужна валюта, ведь открыли рынки ЕС, а также необходимая работающая экономика.

«Будет ли по 40 или дальше? Вполне возможно. Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. И будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту», — сказал Загородний и напомнил о серьезном ударе по экономике — уничтожении комбинатов в Мариуполе, не работающих предприятиях в Харькове, Запорожье и Днепре.

А заместитель председателя правления Национального банка Украины Василий Фурман считает, что ослабление гривны временное. «По наличному курсу. Действительно, после принятого решения наличный рынок немного ослаб, но по моему мнению, как эксперта, это явление временное и гривна в ближайшие дни усилится», — передает «ТСН».

Между тем, в Министерстве экономики Украины не прогнозируют скачка цен на топливо в связи с изменением курса гривны. Как сообщает «Укринформ», об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

«Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривны, цена пошла бы вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне», — заявил Кудин и добавил, что изменение курса гривны поддержит украинских экспортеров и позволит удержать инфляцию.

Напомним, что Нацбанк также ввел ограничения на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт — до 100 тысяч гривен. Это может привести к тому, что волонтеры не смогут закупать за границей приборы для ВСУ, которые стоят дороже.

Фото Pixabay

310

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook

и Twitter