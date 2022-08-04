Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне ССС+, несмотря на понижение рейтинга Украины до СС, прогноз остается отрицательным. Об этом говорится в сообщении агентства, передает «Интерфакс-Украина».

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Прогноз S&P

«Подтверждение, несмотря на снижение суверенного рейтинга в иностранной валюте, отражает наше мнение о том, что Киев по-прежнему способен и готов продолжать выполнять свои обязательства по обслуживанию долга как в иностранной, так и национальной валюте», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 29 июля 2022 года S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «ССС+» до «СС». В то же время был подтвержден рейтинг в национальной валюте на уровне «B-» и оценка трансфертной и конвертируемости (T&C) для Украины на уровне «CCC+».

Что означает рейтинг CCC+

Рейтинг CCC+ означает, что эмитент уязвим и зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для выполнения своих финансовых обязательств.

В S&P отмечают возможность, что в условиях войны между Россией и Украиной и последующего резкого экономического спада финансовые показатели города могут резко ухудшиться, что может усложнить выполнение взятых на себя обязательств в будущем.

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Киев имеет только один выпуск, номинированный в иностранной валюте, в обращении со сроком погашения в декабре 2022 года. Со специального разрешения Национального банка Киев произвел еще один платеж по этим облигациям 15 июня 2022 на сумму около $30 млн. От этой эмиссии остался один платеж в $30 млн со сроком погашения в декабре 2022 года.

Базовый сценарий рейтингового агентства предусматривает выплату этого платежа с учетом резервов наличных денег на середину июля (около 13 млрд грн) и готовности руководства выполнять свои долговые обязательства.

Следующая запланированная публикация о Киеве — 28 октября 2022 года.

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