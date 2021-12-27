

27 декабря 2021

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 52 компаний в качестве резидентов ПВТ. Более 20 из них планирует заниматься разработкой собственных продуктов.

В числе новичков представители различных сфер, среди которых финтех, медицинские технологии, разработка мобильных приложений и веб-платформ, электронная коммерция, игровая индустрия, майнинг и др, сообщает пресс-служба ПВТ.

Пул Парка высоких технологий пополнился 4 центрами разработки. Самый крупный – ООО «Тинькофф Центр Разработки», центр разработки группы компаний «Тинькофф» (Россия), чья капитализация в 2021 году превысила 20 млрд долларов. Белорусский R&D-центр займется созданием информационных систем для управления и автоматизации бизнес-процессов компаний, входящих в группу.

В качестве центра разработки группы компаний Innotech (Россия) ООО «Будущее технологий» также сосредоточит свою деятельность на создании программных продуктов в банковской сфере и финтехе.

Резидентами ПВТ стали 14 компаний с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Австралии, Латвии, США, Швейцарии.

В числе новых резидентов – ООО «БНККрипто» и ООО «Финтех капитал энд кастоди», которые займутся майнингом.

Всего за 2021 год новыми резидентами ПВТ стали 179 компаний. Это антирекорд за последние три года. Для сравнения за прошлый год новых резидентов было 236, за 2019 год — 318.

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